Gözleme lezzetinde Krep! Sütsüz Yapılan Tarif

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan krep için süt arayışına girmeyin! Evde sütsüz ancak bir o kadar lezzetli tarifler deneyebilirsiniz. İşte sütsüz krep tarifi

Gözleme lezzetinde Krep! Sütsüz Yapılan Tarif
Gözleme lezzetinde Krep! Sütsüz Yapılan Tarif
Son Güncelleme:

Sütsüz krep, süt içermeyen bir krep çeşididir. Geleneksel krep tarifinde süt, un, yumurta gibi temel malzemeler bulunur. Ancak sütsüz krep yapmak istiyorsanız, süt alternatifleri veya başka içerikler kullanabilirsiniz. 

Gözleme lezzetinde Krep! Sütsüz Yapılan Tarif

Malzemeler

1 su bardağı un
1 su bardağı su veya badem sütü (süt alternatifleri kullanılabilir)
1 adet yumurta (isteğe bağlı, eğer tamamen süt ürünleri dışında bir krep istiyorsanız kullanmayabilirsiniz)
Yarım çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı sıvı yağ (örneğin, zeytinyağı veya hindistancevizi yağı)

krep tarifi

Yapılışı

Unu bir kaseye alın.
Üzerine suyu (veya süt alternatifini) ekleyerek karıştırın. Homojen bir karışım elde edene kadar çırpıcı veya mikser kullanabilirsiniz.
Eğer yumurta kullanacaksanız, yumurtayı ekleyin ve iyice karıştırın.
Tuzu ekleyin ve tekrar karıştırın.
Son olarak, sıvı yağı ekleyin ve karışımı pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpın.
Krep tavasını orta ateşte ısıtın ve biraz yağ ekleyin.
Tavaya bir kepçeyle karışımdan dökün ve tavayı sallayarak karışımın yayılmasını sağlayın.
Alt tarafı kızardığında (yaklaşık 1-2 dakika), spatula kullanarak çevirin ve diğer tarafını da pişirin.
Diğer krep hamurlarını aynı şekilde pişirin.
Pişen krepleri istediğiniz malzemelerle doldurabilir veya üzerine sevdiğiniz sosları ekleyebilirsiniz.
Bu tarif, süt içermeyen bir krep yapmak isteyenler için uygundur. Kişisel tercihlere bağlı olarak malzemeleri değiştirebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Sabah Akşam Yiyin Kilo Aldırmıyor! Bağırsakların Motorini Tatlı Patates TarifleriSabah Akşam Yiyin Kilo Aldırmıyor! Bağırsakların Motorini Tatlı Patates TarifleriYemek Tarifleri
# krep tarifi
Çok Okunanlar
Atatürk'ün bilinmeyen hastalığı neydi? Kalp krizi bile geçirmiş...
Atatürk'ün bilinmeyen hastalığı neydi? Kalp krizi bile geçirmiş...
BEDAŞ'a Göre Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek?
BEDAŞ'a Göre Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek?
342 km giden trenin içinde yaşananlar!
342 km giden trenin içinde yaşananlar!
MİT'ten PKK/KCK'ya büyük operasyon!
MİT'ten PKK/KCK'ya büyük operasyon!
Kar Geliyor! Hangi İller Etkilenecek? Meteoroloji O İlleri Uyardı!
Kar Geliyor! Hangi İller Etkilenecek? Meteoroloji O İlleri Uyardı!
Öne Çıkanlar İtfaiye'de rüşvet, yolsuzluk İtfaiye'de rüşvet, yolsuzluk İşte İstanbul'un en iyi 15 sahafı! Kitapseverler bayılacak... İşte İstanbul'un en iyi 15 sahafı! Kitapseverler bayılacak...