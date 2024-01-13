Sütsüz krep, süt içermeyen bir krep çeşididir. Geleneksel krep tarifinde süt, un, yumurta gibi temel malzemeler bulunur. Ancak sütsüz krep yapmak istiyorsanız, süt alternatifleri veya başka içerikler kullanabilirsiniz.

Gözleme lezzetinde Krep! Sütsüz Yapılan Tarif

Malzemeler

1 su bardağı un

1 su bardağı su veya badem sütü (süt alternatifleri kullanılabilir)

1 adet yumurta (isteğe bağlı, eğer tamamen süt ürünleri dışında bir krep istiyorsanız kullanmayabilirsiniz)

Yarım çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ (örneğin, zeytinyağı veya hindistancevizi yağı)

Yapılışı

Unu bir kaseye alın.

Üzerine suyu (veya süt alternatifini) ekleyerek karıştırın. Homojen bir karışım elde edene kadar çırpıcı veya mikser kullanabilirsiniz.

Eğer yumurta kullanacaksanız, yumurtayı ekleyin ve iyice karıştırın.

Tuzu ekleyin ve tekrar karıştırın.

Son olarak, sıvı yağı ekleyin ve karışımı pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpın.

Krep tavasını orta ateşte ısıtın ve biraz yağ ekleyin.

Tavaya bir kepçeyle karışımdan dökün ve tavayı sallayarak karışımın yayılmasını sağlayın.

Alt tarafı kızardığında (yaklaşık 1-2 dakika), spatula kullanarak çevirin ve diğer tarafını da pişirin.

Diğer krep hamurlarını aynı şekilde pişirin.

Pişen krepleri istediğiniz malzemelerle doldurabilir veya üzerine sevdiğiniz sosları ekleyebilirsiniz.

Bu tarif, süt içermeyen bir krep yapmak isteyenler için uygundur. Kişisel tercihlere bağlı olarak malzemeleri değiştirebilirsiniz.

Afiyet olsun.