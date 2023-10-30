Gül reçeli nasıl yapılır? Ev yapımı gül reçeli tarifi!

Gül reçeli, zarif kokusu ve eşsiz tadıyla sofralara lezzet katıyor. Her bir damlası, mis kokulu gül yapraklarından elde edilen bu özel reçel, kendinizi adeta bir çiçek bahçesinde hissetmenizi sağlayacak. İşte evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz bu lezzetli gül reçeli tarifi!

GÜL REÇELİ NASIL YAPILIR?

Kışın sofralarımıza lezzet katacak reçelimiz, yeneceği zaman, kavanozun kapağını açınca karşılaşacağınız gül kokusuna, işte budur diyorsunuz. Kıvamı, tadı ve rengiyle ev yapımı reçel pişirmeye hazırsanız başlayalım! Önce malzemeler:

20 tane gülün kırmızı yaprağı

3 su bardağı su

5 su bardağı tozşeker

1 yemek kaşığı limon suyu

Nohut kadar tereyağı

Yapılışı:

Gülleri toplayın ve beyaz kısımlarını elinizle ya da makasla keserek temizleyin. Beyaz kısımları çıkartmazsanız reçel acı bir tat alabilir. Temizlediğiniz gül yapraklarını kontrol ederek sarı tohumlarından arındırın. Temizleme esnasında dikkatli yaparsanız sarı tohumları araya karışmaz. Sonra gül yapraklarını yıkayın ve suyunu almak için havlu kağıda sarın veya temiz bir mutfak bezi kullanın.(Rahmetlik annem gül tarlası dağ başında olduğu için gülleri yıkamak istemezdi, reçeli sulandırdığını söylerdi). Tabi günümüzde araçlar, kirlilik yıkamamızı gerektiriyor. Eğer yıkamak zorundaysanız da iyice kurutmanız gerek! Pişireceğiniz kabın içine gül yapraklarını koyun ve üzerine su ve limon suyunu ekleyerek pişirin.

Limon suyu, gülün rengini ve kokusunu suya aktarmada önemli bir rol oynar. Pişirilmiş gül yapraklarının üzerine yağ ve şekeri ekleyin. Karışımı karıştırarak şekerin tamamen erimesini sağlayın. Isıyı kısık tutun.

Şeker tamamen eriyip karışım kaynamaya başladığında, reçelinizi sadece 20 dakika kaynatın. Reçelin kıvamını kontrol etmek için bir kaşıkla reçelden alıp geri dökün. Eğer damlayan reçel son damlası uzayarak düşüyorsa, reçel kıvamına gelmiştir. Kış aylarında tüketmek için, sıcak reçeli ısıya dayanıklı cam kavanozlara dökün ve kapağını sıkıca kapatın. Soğuyan reçeli ihtiyaç olduğunda açarak tüketebilirsiniz. Mis kokulu gül reçeliniz hazır. Afiyet olsun!

GÜL REÇELİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Gül reçeli, antioksidanlarla yüklüdür ve serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasarı azaltarak yaşlanma, kanser ve diğer hastalıkların riskini düşürmede etkilidir. Aynı zamanda toksinleri temizler, kan dolaşımını artırır ve kalp sağlığını korur. Mide asidini dengelemeye yardımcı olarak mide sorunlarını hafifletir, sindirimi kolaylaştırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Gül reçeli, içerdiği uçucu yağlar sayesinde stresi azaltır.