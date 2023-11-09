Hamsi Burger Nasıl Yapılır? Gelinim Mutfakta Hamsi Burger Tarifi

Karadeniz'in lezzetlerinden biri olan hamsi, bu kez burger formunda sofralara geliyor. Hamsi burger, hem damak zevkine hitap eden lezzetiyle hem de besleyici özellikleriyle öne çıkıyor. Evde Hamsi burger yapmak isteyenler için malzemeler, yapılışı ve püf noktalarını içeren bir tarif sunuyoruz.

Hamsi Burger Nasıl Yapılır?

Hamsi Burger Malzemeleri:

1 kg hamsi

3 adet kuru soğan

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı galeta unu

1 su bardağı mısır unu

Tuz, karabiber, pul biber, kekik, köri

Hamsileri kızartmak ve soğanları kavurmak için sıvı yağ

Hamsi Burger Nasıl Yapılır?

Hamsileri iyice temizleyip yıkayın.

Hamsilerin suyunun süzülmesi için beklerken soğanları orta boyda doğrayın.

Bir tavada biraz sıvı yağ ısıtın ve doğradığınız soğanları pembeleşinceye kadar kavurun.

Soğanlar pembeleştiğinde baharatları ekleyin ve bir dakika daha kavurup ocaktan alın.

Unları derin bir kasede karıştırın. Ayrıca bir çay tabağına un karışımından bir miktar alın.

Unlu karışıma bulamak için 7-8 adet hamsiyi kullanın (hamsilerin boyutuna bağlı olarak sayıyı ayarlayabilirsiniz) ve kuyruk kısımları ortada olacak şekilde daire şeklinde dizin.

Ortalarına kavurduğunuz soğandan bir kaşık ekleyin ve hamsileri sırayla üst üste kapatın.

Kapattığınızda biraz daha un karışımından serpin, ardından elimle bastırarak düzeltin ve ters çevirip tabağa alın.

Tüm hamsilere aynı işlemi uygulayın.

Balık tavasına yağ ekleyin ve tavanın ısısı yüksek olana kadar önce yüksek ateşte bekletin. Hamsileri tavana yerleştirdikten sonra ateşi orta seviyeye indirin ve her iki tarafını da pişirin. Açılma veya dağılma olmayacaktır.

Hamsi burgeri dilediğiniz salata ile servis edebilirsiniz ya da dilediğiniz malzemelerle burger ekmeği kullanarak tüketebilirsiniz.

Hamsi Burger, geleneksel hamsi lezzetini modern bir sunumla birleştiren nefis bir seçenektir. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun!

Eğer Hamsi burgeridenemek istiyorsanız, bu tarifi kullanarak evinizde lezzetli ve doyurucu bir öğün hazırlayabilirsiniz. Karadeniz'in en sevilen lezzetlerinden birini burger formunda denemek sizi ve misafirlerinizi memnun edecektir. Bu tarif, özellikle balıkseverler için harika bir alternatif sunuyor. Hamsi burgerin lezzetini denemek için malzemeleri toplayın ve mutfağınızda bu enfes tarifi hazırlayın. Herkese afiyet olsun!