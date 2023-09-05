Hamsi tava nasıl yapılır? Hamsi tava nasıl yapılır? Karadeniz'in meşhur lezzeti hamsi tava tarifi

Bugün sizlere Karadeniz mutfağının en sevilenlerinden biri olan hamsi tavayı yapmanın inceliklerini aktaracağız. Hem pratik hem de lezzetli bu tarif, deniz ürünlerini sevenler için bir şölen niteliğinde. İşte malzemeler ve püf noktalarıyla birlikte kusursuz bir hamsi tava tarifi!

HAMSİ TAVA NASIL YAPILIR? KARADENİZ'İN MEŞHUR LEZZETİ HAMSİ TAVA TARİFİ

Malzemeler:

500 gram hamsi

3/4 su bardağı mısır unu

7-8 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

Hamsi Tava Tarifinin Püf Noktası:

Kızartma yağının iyice kızması, balıkların daha iyi pişmesine ve daha az yağ çekmesine yardımcı olur. Balıkları yıkayıp duruladıktan sonra iyice kuruladığınıza emin olun. Eğer kurumamışlarsa, çıtır çıtır kızarmayacaklardır.

Yapılışı:

Hamsileri ayıkladıktan sonra soğuk suyla iyice yıkayın ve bir süzgeçle suyunu süzün.

Bir tavada sıvı yağı kızdırın.

Suyu süzülen hamsileri tuzla karıştırdığınız mısır ununa bulayın ve kuyrukları iç tarafa gelecek şekilde tavaya dizin.

Alt tarafları kızardıktan sonra bir başka tava ile ters yüz edin ve diğer tarafını da güzelce pişirin.

Hamsileriniz kızardığında, tavanın üzerine bir tabak koyarak balıkları tabağa alın.

Yanında taze soğan ve tercihinize göre yeşilliklerle servis edin. Afiyet olsun!