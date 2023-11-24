Günlük telaşın içinde tatlı bir mola arıyorsanız, size harika bir önerimiz var: Hanım Göbeği Tatlısı! Hem lezzetli hem de kolay yapılışıyla dikkat çeken bu tatlıyı evinizde rahatça hazırlayabilirsiniz. İşte, hanım göbeği tatlısı tarifi ve yapılışı detaylı bir şekilde karşınızda!

Hanım Göbeği Tatlısı Nasıl Yapılır? Hanım Göbeği Tarifi

Malzemeler:

1 adet yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı irmik

1,5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

25-30 adet fındık

Şerbeti İçin:

3 su bardağı şeker

2,5 su bardağı su

Yapılışı:

Yumurta, yoğurt, sıvı yağ, irmik, un, vanilya ve kabartma tozunu karıştırarak kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler yaparak yağlı bir tepsiye yerleştirin.

Her bezenin ortasına bir fındık batırın.

200°C fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişirin.

Bezeler kabardıkça fındıklar da yükselecektir; fırından çıkardıktan sonra hafifçe bastırarak fındıkları tatlı içinde sabitleyin.

Şerbet için şeker ve suyu kaynatarak hazırlayın ve soğumaya bırakın.

Şerbet soğurken, sıcak bezelere soğuk şerbeti dökün.

Şerbeti güzelce çekmesi için tatlıyı bir süre dinlendirin.

Afiyet olsun!

Bu tarif ile hanım göbeği tatlısını kolayca yapıp tatlıyla beraber keyifli bir molayı kendinize hediye edin! Şekerli şerbeti ve içindeki fındıklarla tam bir lezzet şöleni sunan bu tatlı, aile sofralarınıza neşe katacak. Hemen yapın ve sevdiklerinizle paylaşın!