Haşhaşlı Çörek Nasıl Yapılır? Şefleri Aratmayacak Lezzetli Haşhaşlı Çörek Tarifi

Mis gibi kokan, lezzetli ve pratik haşhaşlı çörek tarifi için hazırlanın...

Haşhaşlı Çörek Tarifi

Malzemeler;

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

1 çay bardağı sıvı yağ

2 yumurta sarıları üzerine ayrılacak

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket kuru maya

2 yemek kaşığı tereyağı

6.6,5 su bardağı un (miktarı değişebilir kontrollü ekleyin)

Çörek Arası İçin;

250 gram sarı haşhaş

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı toz şeker (şeker) miktarını azaltabilirsiniz

Hazırlanışı;

Yumurtanın sarısını kenara alarak tüm malzemeleri bir kaba ekleyelim ve karıştıralım.

Karşıma azar azar un ekleyerek kulak memesi kıvamına gelmesini sağlayalım.

Oda sıcaklığındaki tereyağını ekleyerek 1-2 dakika da öyle yoğuralım ve 1 saat mayalanmaya bırakalım.

Haşhaş, sıvı yağ ve toz şekerini bir kaba alıp güzelce karıştırarak hazırlayalım.

Mayalanan hamurun havası alalım, elimize açıp büyütelim ve haşhaşlı iç harcı tamamını üzerine döküp, her tarafına yayalım.

Sonrasında sarıp, rulo yapalım ikişer parmak kalınlığında kesip yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizelim üzerine ayırmış olduğumuz yumurta sarısını fırça yardımıyla sürelim.

190 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirip servis edelim.

Şimdiden afiyet olsun...