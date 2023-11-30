Herkes Tarifini İsteyecek! Patates Kızartmasının Püf Noktası! Kızartma Yağına 1 Kaşık Koymanız Yeterli

3) Patatesleri önceden haşlarsanız kızartma işlemi o kadar kolay olur. Ancak, haşlama işlemi sırasında patatesleri çok fazla pişirmemeye dikkat etmek gerekir. Aksi takdirde, patatesler gevrekliğini kaybedebilir.

4) Patatesleri kızartmadan önce iyice kurutun. slak patatesler, yağın sıcaklığını düşürür ve patateslerin daha uzun sürede pişmesine neden olur.