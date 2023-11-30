Herkes Tarifini İsteyecek! Patates Kızartmasının Püf Noktası! Kızartma Yağına 1 Kaşık Koymanız Yeterli
Öğün ve yaş fark etmeksizin patates kızartması herkes tarafından sevilerek yenilen bir yemektir. Hele bir de doğru teknikle yapılan patates kızartmasının tadı damağınızda kalır. İşte patates kızartmasının püf noktaları...
1) Kızarma yağına eklenen bir kaşık elma sirkesi, patateslerinizin çıtır çıtır olmasını sağlayacaktır. Ayrıca fazla yağ koymanı durumunda patateslerinizin çıtırlaşmayacaktır.
2) Patateslerinizi doğru kesmeniz gerekmektedir. Patatesleri ince dilimler halinde kesmek, kızartma işlemini hızlandırır ve patateslerin daha çıtır olmasını sağlar. Ayrıca patatesleri kızartmadan önce soğuk suya atarsanız daha çıtır olacaktır.
3) Patatesleri önceden haşlarsanız kızartma işlemi o kadar kolay olur. Ancak, haşlama işlemi sırasında patatesleri çok fazla pişirmemeye dikkat etmek gerekir. Aksi takdirde, patatesler gevrekliğini kaybedebilir.
4) Patatesleri kızartmadan önce iyice kurutun. slak patatesler, yağın sıcaklığını düşürür ve patateslerin daha uzun sürede pişmesine neden olur.
ÇITIR ÇITIR PATATES TARİFİ İÇİN HAZIRLANIN
Malzemeler;
- Patates (İstenilen miktarda)
- Tuz
- Sıvı yağ