Hintlilerin kahvaltıdaki göz bebeği! Baharatlı paratha gözleme tarifi

Baharatların ülkesi olan Hindistan'da sabah kahvaltılarının göz bebeği olan paratha gözleme tarifini sizler için derledik. Baharat severler Hintlilerin bu tarifine bayılacak. İşte Hintlilerin göz bebeği baharatlı paratha gözleme tarifi

Hintlilerin kahvaltıdaki göz bebeği! Baharatlı paratha gözleme tarifi
Hintlilerin kahvaltıdaki göz bebeği! Baharatlı paratha gözleme tarifi
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
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Hindistan'da kahvaltılar ülkemizdeki gibi değil. Kahvaltı sofralarında genellikle paratha gözlemesini soslarla beraber tüketen Hintliler bu lezzet piştiğinde evde bayram havasına kapılır. Paratha gözleme tarifi aslında yapımı oldukça basittir. Baharat severler için bir numaralı tarif olarak hafızalara kazınır. Paratha gözleme görüntü olarak katmere çok benzer. Ancak malzemeleri oldukça farklıdır. 

Paratha gözleme aynı zamanda mide ve bağırsak dostudur. Çalışmalarını sağlayarak diğer gözlemeler gibi onları yormaz. 

Hintlilerin paratha gözleme tarifi

HİNTLİLERİN PARATHA GÖZLEMESİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Bir su bardağı un 

Yarım su bardağı buğday unu

2 yemek kaşığı pirinç unu 

Yarım tatlı kaşığı tuz 

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı su 

Hintlilerin gözleme tarifi

4 yemek kaşığı tereyağı 

1 adet büyük boy patates (haşlanmış)

Yarım adet kırmızı kuru soğan

1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı 

Yarım demet maydanoz

Kimyon, zerdeçal, toz kişniş, zerdeçal, karabiber, tuz

Paratha tarifi

YAPILIŞI

Bir derin kabın içine un, buğday unu, pirinç unu, tuz, eritilmiş tereyağı koyun.

Yoğurun ve yoğurdukça azar azar su ilave edin. 

Hamur kıvamını yakaladıktan sonra üzerini kapatıp kaldırın. 

Akabinde haşlanmış patatesleri içine maydanoz ve soğanı doğrayın. 

Hintlilerin gözleme tarifi

Son olarak diğer baharatları ilave edin. 

Hamurun içine katıp yoğurun.

Akabinde hamuru alıp parçalara ayırın ve yuvarlatın. 

Yuvarlattığınız gözlemeleri tereyağı eklenmiş tavada kızartın. 

Tereyağı az koyun. 

Arkalı önlü kızartın. 

Afiyet şifa olsun...

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