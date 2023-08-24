Hintlilerin kahvaltıdaki göz bebeği! Baharatlı paratha gözleme tarifi

Hindistan'da kahvaltılar ülkemizdeki gibi değil. Kahvaltı sofralarında genellikle paratha gözlemesini soslarla beraber tüketen Hintliler bu lezzet piştiğinde evde bayram havasına kapılır. Paratha gözleme tarifi aslında yapımı oldukça basittir. Baharat severler için bir numaralı tarif olarak hafızalara kazınır. Paratha gözleme görüntü olarak katmere çok benzer. Ancak malzemeleri oldukça farklıdır.

Paratha gözleme aynı zamanda mide ve bağırsak dostudur. Çalışmalarını sağlayarak diğer gözlemeler gibi onları yormaz.

HİNTLİLERİN PARATHA GÖZLEMESİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Bir su bardağı un

Yarım su bardağı buğday unu

2 yemek kaşığı pirinç unu

Yarım tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı su

4 yemek kaşığı tereyağı

1 adet büyük boy patates (haşlanmış)

Yarım adet kırmızı kuru soğan

1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Yarım demet maydanoz

Kimyon, zerdeçal, toz kişniş, zerdeçal, karabiber, tuz

YAPILIŞI

Bir derin kabın içine un, buğday unu, pirinç unu, tuz, eritilmiş tereyağı koyun.

Yoğurun ve yoğurdukça azar azar su ilave edin.

Hamur kıvamını yakaladıktan sonra üzerini kapatıp kaldırın.

Akabinde haşlanmış patatesleri içine maydanoz ve soğanı doğrayın.

Son olarak diğer baharatları ilave edin.

Hamurun içine katıp yoğurun.

Akabinde hamuru alıp parçalara ayırın ve yuvarlatın.

Yuvarlattığınız gözlemeleri tereyağı eklenmiş tavada kızartın.

Tereyağı az koyun.

Arkalı önlü kızartın.

Afiyet şifa olsun...