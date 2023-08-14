İçli köfte bu teknikle ne dağılıyor ne çatlıyor! Aşçıların sır tekniğiymiş

İçli köfte, Türk mutfağının en lezzetli ve en sevilen yemeklerinden biridir. Ancak yapımı oldukça zahmetli ve teknik gerektiren bir süreçtir. İşte bu yazımızda, Hatay usulü içli köfte yaparken bilinmesi gereken püf noktaları ve aşçıların sır tekniğini sizlerle paylaşacağız.

İlk olarak içli köftenin hamurunun hazırlanması gerekiyor. Bu hamurun kıvamı, iç harcın dengesi ve lezzeti için oldukça önemlidir. Hamurun hazırlanmasında kullanılacak olan bulgurun kalitesi de oldukça önemlidir. Kaliteli bulgur, hamurun daha kolay yoğrulmasını sağlar ve içli köftenin lezzetini arttırır.

Hamurun hazırlanmasında kullanılacak olan su da önemlidir. Su, hamurun kıvamını belirler ve iç harcın lezzetini etkiler. İyi bir içli köfte yapmak için, suyun sıcaklığına da dikkat etmek gerekiyor. Sıcak su, hamurun daha kolay yoğrulmasını sağlar ve iç harcın lezzetini arttırır.

İç harcın hazırlanması da oldukça önemlidir. İç harcın lezzeti, içli köftenin genel lezzetini belirler. İç harcın hazırlanmasında kullanılacak olan etin kalitesi de oldukça önemlidir. Kaliteli et, iç harcın lezzetini arttırır ve içli köftenin daha lezzetli olmasını sağlar.

İç harcın hazırlanmasında kullanılacak olan baharatlar da oldukça önemlidir. Baharatlar, iç harcın lezzetini arttırır ve içli köftenin daha aromatik olmasını sağlar. Ancak baharatların miktarı da önemlidir. Çok fazla baharat kullanmak, içli köftenin lezzetini olumsuz etkileyebilir.

İçli köftenin şekillendirilmesi de oldukça önemlidir. Şekillendirme işlemi sırasında hamurun çatlamaması ve iç harcın dağılmaması için dikkatli olunmalıdır. Aşçıların sır tekniği ise, içli köftenin şekillendirilmesinde kullanılan suyun sıcaklığıdır. Sıcak su, hamurun daha kolay şekillendirilmesini sağlar ve iç harcın dağılmasını önler.

Son olarak, içli köftenin pişirilmesi de oldukça önemlidir. İçli köfte, genellikle kızartılarak pişirilir. Ancak kızartma işlemi sırasında iç harcın pişmemesi veya hamurun yanması gibi sorunlar yaşanabilir. Bu sorunları önlemek için, içli köftelerin kızartılacağı yağın sıcaklığına dikkat etmek gerekiyor.

İÇLİ KÖFTENİN TARİFİ

Hatay Usulü İçli Köftenin Malzemeleri

Köftesi İçin Malzemeler



Bir kg ince bulgur

Yarım kilo tavuğun göğüs eti veya ince çekilmiş kıyma (Ben tavuk göğsünü tercih ediyorum, daha lezzetli oluyor.)

Bir baş kuru soğan

Bir bardaktan biraz az un

Üç yemek kaşığı biber salçası

Bir miktar kimyon

Bir miktar tuz

Su

İç Harcı İçin Malzemeleri

400 gram az yağlı kıyma

Beş tane kuru soğan

150 gram az robottan çekilmiş ceviz içi

Bir demet maydanoz

Bir miktar karabiber

Sıvı yağ ve bir miktar zeytinyağı



Hatay Usulü İçli Köftenin Tarifi



İlk olarak iç malzemesini hazırlıyoruz. 400 gram az yağlı kıymayı tencereye koyuyoruz ve üzerine sıvı yağ ve zeytinyağı karışımı ilave ediyoruz. Kıymanın suyu çekilene kadar kavuruyoruz. Ardından kuru soğanı çok ince kıyarak kıymanın içerisine karıştıralım Kuru soğan iyice öldükten sonra tuz, karabiber ve ceviz içini ekliyoruz. Bir miktar daha kavurulduktan sonra ince kesilmiş maydanozu ilave ederek ocağın altını kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz.



Köfte içimiz soğuyana kadar köftesini hazırlayalım. Bulgur önceden ıslatılmış olmalı. Tavuk göğsünü iki defa robottan çekelim. Ardından bir kg bulguru tavuk göğsü, biber salçası ve ince kıyılmış soğanları ilave ederek robottan bir defa daha çekelim. Ardından robottan çekilmiş karışıma un, tuz ve kimyonu ilave ederek iyice yoğuralım. Hatay usulü içli köfte yaparken bazıları özdeşleşsin diye bir tane de yumurta karıştırıyorlar. Dileyen bir adet yumurta da ilave edebilir.



Köfte ve iç harcımız hazır olduktan sonra doldurma işlemine başlıyoruz. Hazırlamış olduğumuz köfteden yumurta büyüklüğünde parça kopararak elimizle içini oyalım ve iç malzemesini doldurduktan sonra oyuk kısmı kavuşturarak üzerini kapatalım. Bu şekilde uğraşmak istemeyenler için bir pratik yöntem anlatayım. Köfte kısmının yarısını bir tepsiye yayalım ve onun üzerine iç malzemesini boşaltarak yayalım. En üst kısmına da köfte kısmının kalan yarısını döküp yayalım. Böylece üç katlı baklava gibi olacaktır. Hazırladığımız köftenin üzerine zeytinyağı gezdirerek baklava şeklinde keselim ve fırına verelim. Şayet Hatay usulü içli köftenin içini oyarak yapacaksanız malzemelerin hepsini aynı şekilde hazırlayarak bir kapta biriktirelim. Sonra sıvı yağ ve zeytinyağı karışımını bir tencerede kızdırdıktan sonra köfteleri içerisine atarak kızartalım. Kızaran köfteleri çıkarıp servis tabağına koyarak servis edebilirsiniz. Bu köfteyi ilk sıcağının atmasıyla birlikte hemen tüketmenizi tavsiye ederim. Çünkü köfte soğuduktan sonra sıcakken ki nefis tadı vermez.

Kaynak: iclikofte.gen.tr - derleme: ulusal.com.tr - fotoğraflar: youtube.com