İzmit'te Ne Yenir? En leziz İzmit yemekleri!
İzmit'te ne yenir sizler için detaylı bir araştırma yaptık. İzmir halkı tarafından çok sevilen ve o yöreye özgü lezzetleri detaylı bir şekilde aktardık. Eğer İzmit'ten dönmeden önce bu yemekleri denemeden dönerseniz kesinlikle pişman olursunuz!
İzmit, lezzetli kebaplarıyla ünlüdür. Özellikle İskender Kebap, Beyti Kebap ve Adana Kebap gibi çeşitleri İzmit'te kesinlikle denemelisiniz.
İzmit köfteyi, İzmit'te meşhur köftecilerde kesinlikle denemelisiniz. Taze köfteleri ve özel sosları ile bilinen bu köfteler harika bir lezzet deneyimi sunar.
İzmit ve çevresinde yetiştirilen taze mantarlarla yapılan lezzetli yemekleri deneyebilirsiniz. Mantar yemekleri yöresel bir favoridir.
İzmit Simidi şehirde ünlüdür. Geleneksel İzmit simidini denemelisiniz.