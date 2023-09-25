İzmit'te Ne Yenir? En leziz İzmit yemekleri!

İzmit'te ne yenir sizler için detaylı bir araştırma yaptık. İzmir halkı tarafından çok sevilen ve o yöreye özgü lezzetleri detaylı bir şekilde aktardık. Eğer İzmit'ten dönmeden önce bu yemekleri denemeden dönerseniz kesinlikle pişman olursunuz!

# İzmit'te ne yenir
Editör: Hasan Erdem Çelik
İzmit'te Ne Yenir? En leziz İzmit yemekleri! - Resim: 1

İzmit, lezzetli kebaplarıyla ünlüdür. Özellikle İskender Kebap, Beyti Kebap ve Adana Kebap gibi çeşitleri İzmit'te kesinlikle denemelisiniz.

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İzmit'te Ne Yenir? En leziz İzmit yemekleri! - Resim: 2

İzmit köfteyi, İzmit'te meşhur köftecilerde kesinlikle denemelisiniz. Taze köfteleri ve özel sosları ile bilinen bu köfteler harika bir lezzet deneyimi sunar.

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İzmit'te Ne Yenir? En leziz İzmit yemekleri! - Resim: 3

İzmit ve çevresinde yetiştirilen taze mantarlarla yapılan lezzetli yemekleri deneyebilirsiniz. Mantar yemekleri yöresel bir favoridir.

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İzmit'te Ne Yenir? En leziz İzmit yemekleri! - Resim: 4

İzmit Simidi şehirde ünlüdür.  Geleneksel İzmit simidini denemelisiniz.

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