K vitamini deposu kanser düşmanı lezzet! Taze incirli ceviz reçeli nasıl yapılır?

Vücutta kanser riskini azaltan K vitamini bakımından zengin olan incirden yapılan reçeli her sabah tüketmenizi tavsiye ederiz. Cevizli incir reçeli hücrelerin dokusunu yenilediğinden kanserin baş düşmanı kabul edilir. Bunun üzerine bu reçeli cevizle yapmak ise vücuttaki hem K vitamini eksikliğini hem de demir eksikliğini giderir.

Sizler için bu lezzetin en sağlıklı halini araştırdık. Bu sayede her kahvaltıda kolayca tüketebilirsiniz. Cevizinde yer aldığı bu reçel tarifi enerji depolanmasından ve sindirim düzenlemesine kadar fayda sağlar.

CEVİZLİ İNCİR REÇELİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 kilo taze incir

250 gram rendelenmiş ceviz

2 su bardağı şeker

6 su bardağı su

YAPILIŞI

İncirleri iyice yıkayın.

Ardından dörde bölüp tencereye koyun.

Üzerine şeker ilave edip kaynatın.

Kaynadıkça kıvamlaşan karışıma bir gün önceden suda beklettiğiniz rendelenmiş cevizleri ekleyin.

Karıştırmaya devam edin.

Kıvam oturunca altını kapatıp temiz cam kavanoza doldurun.

Bir gün sonra tüketmeniz daha faydalı olacaktır.

Afiyet şifa olsun...