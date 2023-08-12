Kabaran kekin sönmemesi için tüyo! Pastane ustalarının uyguladığı sır teknikle asla sönmüyor

Kabaran kekinizi hazırladınız ancak endişe ediyorsunuz, çünkü daha önce yaptığınız kekler gibi bu kekinizin de çökmesinden korkuyorsunuz. Endişelenmeyin, pastane ustalarının uyguladığı bir sır teknik sayesinde kekiniz asla sönmeyecek!

Bu teknik sayesinde kekinizdeki kabarcıkların sönmesi engelleniyor ve kekiniz daha da lezzetli oluyor. Peki bu sır teknik nedir? İşte size tüyolar:

1. Kek hamurunuzu hazırlarken malzemeleri oda sıcaklığında kullanın. Soğuk malzemeler kekinizin kabarmasını engelleyebilir.

2. Kek hamurunu hazırladıktan sonra hemen fırına koymayın. Hamurun bir süre dinlenmesi, kabarcıkların oluşmasına yardımcı olacaktır.

3. Kekinizi fırına koymadan önce, fırınınızı önceden ısıtın ve ısıyı doğru ayarlayın. Fırının sıcaklığı yüksek olursa kekiniz çabucak kabarır ancak aynı hızda çöker.

4. Kekinizi fırına koyduktan sonra fırın kapağını açmayın. Kekin kabarmasını sağlayan buharın fırından çıkmasına izin vermeyin.

5. Kekinizi fırından çıkardıktan sonra hemen çıkarmayın. Fırından çıkardıktan sonra kekinizi 5-10 dakika boyunca fırın içinde dinlendirin. Bu süre zarfında kekinizdeki kabarcıkların sönmesi engellenecektir.

PRATİK KEK TARİFİ! HERKESİN KOLAYLIKLA YAPABİLECEĞİ O TARİF

Haberturk.com sitesinde yer alan içerikte; Cevizli kek tarifiyle ilgili detaylar paylaşıldı. İşte herkesin kolaylıkla yapabileceği cevizli tek tarifi

ÜZÜMLÜ CEVİZLİ KEK İÇİN GEREKEN MALZEMELER



3 adet yumurta

1,5 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım limonun kabuğunun rendesi

Çay kaşığının ucu ile tarçın

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı kuru üzüm

1 su bardağı ceviz



ÜZÜMLÜ VE CEVİZLİ KEK YAPILIŞI



Öncelikle kuru üzümleri ayıklıyoruz.

Üzerine kaynar su dökerek, biz keki hazırlayana kadar bekletiyoruz.

Oda sıcaklığındaki yumurtaları ve şekeri, bir kabın içinde mikser yardımı ile beyaz köpük olana kadar çırpıyoruz.

Yağ, yoğurt, tarçın ve limon kabuğu rendesini ilave edip, çırpmaya devam ediyoruz.

Elediğimiz unu, vanilya ve kabartma tozu da ekleyip, iyice karışana kadar çırpıyoruz.

Üzümleri süzüp, kağıt havlu yardımı ile güzelce suyunu alıyoruz.

Bir tabağa koyup üzerini hafifçe unlayıp, sallıyoruz ki her tarafına un değsin.

Kek karışımının içine, unlanmış üzümleri ve cevizleri ekleyerek, kaşıkla bir iki defa hafifçe karıştırıyoruz.

Yağlayıp, un serptiğimiz kek kalıbına karışımı döküyoruz.

180 derecede, üzeri pembeleşene kadar pişiriyoruz.

Piştiğini anlamak için kürdan testi yaparsanız daha sağlıklı olacaktır.

Fırından çıktıktan sonra 10-15 dakika kendini çekmesi için bekletiyoruz.

Sonra kalıptan çıkarıyoruz, yoksa parçalanır.

Hafif soğuduğunda, üzerine pudra şekeri serpip süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun…



Kaynak: Haberturk.com – Derleme: Ulusal.com.tr - Fotoğraflar: youtube.com