Kahvaltılık mürdüm eriği reçeli nasıl yapılır? Mürdüm eriği reçeli tarifi ve püf noktaları

Şu an market pazar tezgahları leziz mürdüm erikleriyle taşıyor, kendi başına da yeterince lezzetli ancak tüm yıl tüketebileceğiniz bir tatlı yapma fırsatını kaçırmayın! Herkesin severek tüketeceği tatlı bir reçel tarifiyle karşınızdayız. Kahvaltı sofralarına tam kıvamında yapılmış bir mürdüm eriği reçelinden daha çok ne yakışabilir ki? Meyveli, tatlı ve kendine has tadıyla kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek bu reçel tarifi, aynı zamanda sağlıklı bir seçenek sunuyor. İşte tam kıvamında kahvaltılık mürdüm eriği reçeli tarifi ve püf noktaları:

KAHVALTILIK MÜRDÜM ERİĞİ REÇELİ NASIL YAPILIR? MÜRDÜM ERİĞİ REÇELİ TARİFİ VE PÜF NOKTALARI

Malzemeler:

1 kilo mürdüm eriği

1 kilo şeker

Yarım adet limon

2 su bardak su

Yapılışı:

İlk adım olarak şekeri tencereye alın ve bal kıvamına gelene kadar kaynatın. Bu aşamada dikkatli olun, şeker yanmamalıdır.

Şeker kaynamaya başlarken, mürdüm eriklerini yıkayıp dört eşit parçaya bölün.

Bal kıvamına gelen şekerin içine mürdüm eriklerini ekleyin ve yaklaşık 20 dakika kadar kaynatın.

Kaynamanın ardından oluşan köpükleri üzerinden alın.

Limonu sıkarak reçelinize ekleyin ve 5 dakika daha kaynatıp ocağı söndürün.

Reçelinizi kavanozlara dökün ve soğumaya bırakın. Kavanozları kapatın ve serin bir yerde muhafaza edin.

Püf Noktaları:

Mürdüm eriklerini kullanmadan önce taze ve olgun olduklarından emin olun. Unutmayın ki en önemli şey her zaman malzemenin kalitesidir.

Eriklerin tadına bakmayı unutmayın, gerektiğinde şeker miktarını ayarlayabilirsiniz.

Pişirme sırasında tahta kaşıkla karıştırarak kıvamını kontrol edin.

Limon tuzu eklemek, reçelin daha uzun süre dayanmasına yardımcı olabilir.

Kavanozları önceden sıcak suyla sterilize edin ve reçelin hava almasını önleyin.



Mürdüm eriği reçeli, kahvaltı sofralarınızı zenginleştirmenin lezzetli bir yoludur. Ayrıca ev yapımı reçel yapmanın keyfiyle aileniz ve misafirleriniz için özel bir lezzet sunabilirsiniz. Hazırlık süresi kısa olan bu tarif, sağlıklı ve doğal malzemelerle yapıldığı için gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

Yukarıda verilen püf noktalarını göz önünde bulundurarak, mürdüm eriği reçelinizi en lezzetli şekilde hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun!