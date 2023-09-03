Karadeniz usulü mıhlama tarifinin püf noktası! Asla kıvamı şaşmayacak

Karadeniz usulü mıhlama tarifinin en önemli püf noktası, kıvamının doğru ayarlanmasıdır. Bu lezzetli yemeği yaparken işte dikkat etmeniz gerekenler.

Karadeniz usulü mıhlama tarifinin püf noktası! Asla kıvamı şaşmayacak
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Karadeniz bölgesinin en sevilen lezzetlerinden biri olan mıhlama, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak bu lezzetli yemeğin yapımı, bazı püf noktalarına dikkat edilmesi gerektiriyor. İşte size Karadeniz usulü mıhlama tarifinin en önemli püf noktası!

Mıhlama, mısır unu, tereyağı, süt, peynir ve baharatların harmanlanmasıyla hazırlanan bir yemek çeşididir. Lezzetiyle damakları şenlendiren bu yemeğin en önemli püf noktası, kıvamının doğru ayarlanmasıdır.

Mıhlama yaparken, mısır ununu kısık ateşte tereyağı ile kavurmanız gerekiyor. Bu işlem sırasında unun rengi hafifçe değişecek ve hafif bir koku yayılacaktır. Ardından, sütü yavaşça ilave edin ve sürekli karıştırarak pişirin. Bu esnada, peyniri de ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Karadeniz usulü mıhlama tarifinin püf noktası! Asla kıvamı şaşmayacak - Resim : 1

Mıhlamanın doğru kıvamını elde etmek için sürekli karıştırmanız gerekiyor. Ayrıca, mısır unu miktarını da doğru ayarlamak önemlidir. Eğer un miktarı az gelirse, mıhlama sulanır ve kıvamı bozulur. Tam tersi, un miktarı fazla gelirse, mıhlama sertleşebilir ve yenmez hale gelebilir.

Mıhlama Tarifi Malzemeleri:

2 su bardağı mısır unu
Tereyağı
3 su bardağı su
Yarım kg. telli peynir yoksa eritme peynir ya da yayla peyniri kullanılabilir.


Mıhlama Tarifi Yapılışı:

Tel peynirini kullanacaksanız olduğu gibi ekleyebilirsiniz ama eritme veya yayla peynirini kullanıyorsanız bir tabağa bölerek hazırlayabilirsiniz.
Yapıştırmayan bir tavaya 200 gr tereyağını koyup eritiyoruz.
Yağın kızarmamasına veya yanmamasına dikkat etmelisiniz.
Yağ eridikten sonra, 3 su bardağı mısır ununu ilave ediyoruz.
Hafif ateşte ağır ağır tereyağı ve mısır ununu kavurmakla işe başlıyoruz.
10 dakika. Mısır ununun rengi dönene kadar kavuralım.
İyice kavrulan mısır ununa karıştırarak 3 su bardağı su ekliyoruz.
Kıvama gelince yavaş yavaş peynirleri ilave ediyoruz ve tereyağı üste çıkana kadar kısık ateşte pişiriyoruz.
Nam-ı diğer mıhlamamız servise hazır, afiyet olsun!

Kaynak: haberturk.com, ulusal.com.tr, youtube.com

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