Karides kızartma tarifi, deniz ürünleri sevenler için harika bir seçenektir. Hem lezzetli hem de çıtır çıtır bir tadı olan bu tarif, oldukça basit ve hızlı bir şekilde hazırlanabilir. İşte karides kızartma tarifinin malzemeleri ve yapılışı:

Karides Kızartması Nasıl Yapılır? Tavada Karides Tarifi ve Remoulade Sos Tarifi

Malzemeler:

Yarım kg karides

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1-2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı un

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Unu, pul biberi ve tuzu karıştırın. Karidesleri bu karışıma bulayın.

Geniş bir tavada sıvı yağı ve tereyağını ısıtın.

Karidesleri tavaya ekleyin ve yaklaşık 5-10 dakika kadar kızartın. Karidesler altın sarısı bir renk aldığında pişmiş demektir.

Kızarmış karidesleri servis tabağına alın.

Karideslerin üzerine taze limon suyu sıkarak servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!

Not: Karides kızartması farklı soslarla da servis edilebilir. Özellikle acı sevenler için acı sos veya sarımsaklı yoğurt sosu tercih edilebilir. Tarifinizi kendi damak zevkinize göre özelleştirebilirsiniz.

Karides sevmiyorum diyene bunu denetin!

Karides Pane ve Remoulade Sos Tarifi

Malzemeler:

500 gr. Ayıklanmış orta boy, etli karides

1 yumurta

2 yemek kaşığı un + 3 yemek kaşığı un

1 tutam tuz + 1 tutam tuz

1 tutam şeker

½ paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı kajun baharat

½ küçük şişe (100 ml) soda

1 limon

Kızartmak için ayçiçek veya fındık yağı

Sos İçin:

1 yemek kaşığı sirke

1 tutam dereotu

1 tutam maydanoz

1 tatlı kaşığı mayonez

1 tatlı kaşığı hardal

1 tutam ince kıyılmış taze soğan

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı soya sos

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

Sos için, bir karıştırma kabında 1 yemek kaşığı sirkeyi, ince kıyılmış dereotu ve maydanozu, 1 tatlı kaşığı mayonezi ve hardalı, 1 tutam ince kıyılmış taze soğanı, 1 diş ezilmiş sarımsağı karıştırın. 1 çay kaşığı soya sosu ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyerek kıvam elde edin.

2 yemek kaşığı unu, 1 yumurtayı, sodayı, bir tutam tuzu, kajun baharatını, bir tutam toz şekeri, ½ paket kabartma tozunu ve az miktarda su ekleyerek iyice çırpın. Karışımı 15 dakika dinlendirin.

Bu sırada karideslerin sırtını çizin, içini temizleyin, yıkayın ve süzün.

3 yemek kaşığı unu bir tabağa koyun ve yağı bir tavada kızdırın.

Karidesleri bir tutam tuz ile tatlandırın, önce una bulayın, sonra kuyruklarından tutup karışıma batırın ve hemen kızgın yağa atın. Karidesler altın rengini aldığında ateşten alın.

Karidesi remoulade sos ve limon dilimleri ile servis edin.

Afiyet olsun!