Karnabahar Tariflerinin En Güzeli Kıymalı Karnabahar Yemeği!

Hazır tam da vakti gelmişken, gözde sebzelerden karnabaharı es geç hoş olmaz! Karnabahar Tariflerinin En Güzeli Kıymalı Karnabahar Yemeği!

Karnabahar Tariflerinin En Güzeli Kıymalı Karnabahar Yemeği!
Karnabahar Tariflerinin En Güzeli Kıymalı Karnabahar Yemeği!
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Leziz kıymalı karnabahar yemeği tarifimize geçmeden önce kokusunu sevmeyenlere tüyo bırakalım! Karnabaharı haşlarken, haşlama suyuna birkaç damla limon damlatmak, kokunun hafiflemesine yardımcı olabilir. Eğer karnabaharı haşlamayacaksanız, çiğ karnabaharı kullanmadan önce tuzlu suda yaklaşık bir saat bekletmek de kokunun azalmasına katkı sağlar. Ayrıca, karnabahar yemeğinizi pişirirken, gaz yapmasını önlemek ve kokusunu hafifletmek için bir dilim ekmek içi eklemek de etkili bir yöntem olabilir. Şimdi,  leziz kıymalı karnabahar tarifimize geçebiliriz.

Karnabahar Tariflerinin En Güzeli Kıymalı Karnabahar Yemeği!

Malzemeler:

  • 1 adet orta boy karnabahar
    1 adet kuru soğan
    1-2 diş sarımsak
    5 yemek kaşığı sıvı yağ
    100g dana kıyma
    1 yemek kaşığı salça
    1 tatlı kaşığı tuz
    1 çay kaşığı karabiber
    1 çay kaşığı pul biber
    1 adet kesme şeker
    Yarım limon suyu yemeğin içine
    Yarım limon (karnabaharları haşlarken)
    1 çay kaşığı tuz (karnabaharları haşlarken)
    Sıcak su
    3-4 yemek kaşığı sirke (karnabaharları bekletirken)

Karnabahar Tariflerinin En Güzeli Kıymalı Karnabahar Yemeği!

Kıymalı Karnabahar Yemeği Tarifi:

  • İlk adımda, karnabaharı hazırlayın. Karnabaharın üst yapraklarını çıkarın ve kök kısmını keserek ortasını oyup çıkartın. Karnabaharları tek tek ayıklayın.
  • Ayıklanan karnabaharları iyice yıkayın. Derin bir tencereye su koyun. Karnabaharları bu suda, içerisine sirke eklenmiş, yaklaşık 10 dakika kadar bekletin. Bu işlemle içlerinde kalan kir ve mikroplardan arındırmış olursunuz.
  • Bu sırada başka bir tencerede su kaynatın. Kaynar suya yarım limonun suyunu sıkın ve 1 çay kaşığı tuz ekleyin.
  • Haşlanmış karnabaharları bu kaynar suya (üstten üstten elimizle) alın ve biraz yumuşayana kadar haşlayın.
  • Haşlanan karnabaharları süzgece alın ve bir kenarda bekletin.
  • Yemeğinizi yapacağınız tencereye sıvı yağı ekleyin ve ısınınca doğranmış soğanları, kıymayı ve ezilmiş sarımsakları ekleyin. Kıymanın suyunu salıp çekene kadar kavurun, ardından salçayı ekleyin ve biraz daha kavurmaya devam edin.
  • Yemeğinize 1 su bardağı su ekleyin ve karıştırın.
  • Haşlanmış karnabaharları ekleyin. Tuz, karabiber, pul biber, şeker ve yarım limon suyunu da ilave edin.
  • Yemeği pişirirken ekleyeceğiniz kaynar suyu da ekleyin.
  • Karnabaharlarla su hemen hemen aynı seviyede olmalı, fazla su eklememeye özen gösterin. Karnabaharları zaten haşladığınız için yemeğiniz hızlıca pişecektir.
  • Yemeği kontrol ederek pişirin. Karnabaharlar yumuşadığında, yemeğiniz hazır olacaktır.

Not: İsteğe bağlı olarak yemeğinize bir çay kaşığı kimyon ekleyebilirsiniz. 

 Afiyet olsun!

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