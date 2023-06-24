Kaynana görümce elti çatlatan tarif! Hazır yufkadan gelin baklavası nasıl yapılır?

Kurban Bayramı'nda misafirliğe gelecek olan kaynana, görümce ve eltileri kıskandırmak isteyen gelinler bu tarif tam size göre. Hazır yufkadan yapılan çıtır çıtır gelin baklavası tarifiyle kaynananızı çatlata bilirsiniz. İşte hazır yufkadan gelin baklavası tarifi...

Kaynana görümce elti çatlatan tarif! Hazır yufkadan gelin baklavası nasıl yapılır?
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Bayramlarda kalabalık ailelere gelin gidenler için bu tarif hem işinizi kolaylaştıracak hem de hamaratlığınızı ortaya koyacak. Gelin baklavası olarak geçen ve hazır baklava yufkasından yapılan bu tarifle kaynana görümce ve eltinizi kıskandırabilirsiniz. Güzel sunumuyla kaynananızı şaşırtacak olan bu tariften tepsi tepsi yapabilirsiniz. 

Bayram boyu işinizi kolaylaştıracak bu baklava tarifi sayesinde bütün misafirlerinizi gönül rahatlığıyla ağırlayabilirsiniz. 

Hazır yufkadan yapılan baklava

HAZIR YUFKADAN GELİN BAKLAVASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

10 adet yaprak hazır baklava yufkası 

Öğütülmüş Antep fıstığı 

100 gram tereyağı 

1 su bardağı su 

1 su bardağı toz şeker 

4 damla limon suyu

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Hazır yufkadan yapılan baklava

YAPILIŞI 

Bir baklava tepsisinin altını tereyağı sürün. 

Ardından kalan tereyağını eritin. 

Hazır yufkadan bir yaprak tepsiye koyun. 

Akabinde yufkayı yağlayın. Bir yaprak daha yufka koyun onu da yağlayın. 

Bir adet daha koyun onu da yağladıktan sonra fıstık dökün arasına.

3 yaprak hazır yufka yeniden aynı işlemle koyun. 

Onunda arasına Antep fıstığı ilave edin.

Hazır yufkadan yapılan baklava

3 yaprak daha aynı işlemi yaparak serin. 

Kare dilimlere ayırın. 

200 derece ısıtılmış fırına koyun. 

30 dakika olmadan çıkarın. 

O sırada şerbeti hazırlayın. Su, limon ve şekeri karıştırarak yapın. 

Şerbeti çıkardığınız baklavaya dökün.

Dinlenmeye bırakın. 

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