Kaynana görümce elti çatlatan tarif! Hazır yufkadan gelin baklavası nasıl yapılır?

Bayramlarda kalabalık ailelere gelin gidenler için bu tarif hem işinizi kolaylaştıracak hem de hamaratlığınızı ortaya koyacak. Gelin baklavası olarak geçen ve hazır baklava yufkasından yapılan bu tarifle kaynana görümce ve eltinizi kıskandırabilirsiniz. Güzel sunumuyla kaynananızı şaşırtacak olan bu tariften tepsi tepsi yapabilirsiniz.

Bayram boyu işinizi kolaylaştıracak bu baklava tarifi sayesinde bütün misafirlerinizi gönül rahatlığıyla ağırlayabilirsiniz.

HAZIR YUFKADAN GELİN BAKLAVASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

10 adet yaprak hazır baklava yufkası

Öğütülmüş Antep fıstığı

100 gram tereyağı

1 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

4 damla limon suyu

YAPILIŞI

Bir baklava tepsisinin altını tereyağı sürün.

Ardından kalan tereyağını eritin.

Hazır yufkadan bir yaprak tepsiye koyun.

Akabinde yufkayı yağlayın. Bir yaprak daha yufka koyun onu da yağlayın.

Bir adet daha koyun onu da yağladıktan sonra fıstık dökün arasına.

3 yaprak hazır yufka yeniden aynı işlemle koyun.

Onunda arasına Antep fıstığı ilave edin.

3 yaprak daha aynı işlemi yaparak serin.

Kare dilimlere ayırın.

200 derece ısıtılmış fırına koyun.

30 dakika olmadan çıkarın.

O sırada şerbeti hazırlayın. Su, limon ve şekeri karıştırarak yapın.

Şerbeti çıkardığınız baklavaya dökün.

Dinlenmeye bırakın.