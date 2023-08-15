Kebapçı ustalarının bildiği teknik! Köftenin daha iyi pişmesini sağlıyor

Kebapçı ustalarının yılların tecrübesiyle edindiği bilgi ve teknikler, lezzetli yemeklerin sırrını ortaya çıkarıyor. Özellikle köfte yapımı ve pişirme konusunda ustalaşmış olan kebapçılar, köftenin daha iyi pişmesine yönelik teknikleriyle adeta birer sanatçı gibi çalışıyorlar.

Eğer siz de evde tavada köfte yaparken daha lezzetli ve kusursuz sonuçlar elde etmek istiyorsanız, kebapçı ustalarının bildiği teknikleri öğrenmeniz gerekiyor.

İlk olarak, köfte yapımında kullanacağınız etin kalitesine dikkat etmelisiniz. Taze ve yağ oranı yüksek olan kıyma, daha lezzetli ve kıvamında köfteler yapmanızı sağlayacaktır. Ayrıca kıymayı yoğururken ellerinizi ıslatmanız, köftenin daha sıkı ve şekilli olmasına yardımcı olacaktır.

Köfteyi tavada kızartırken ise dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. İlk olarak, tavayı iyice ısıtın ve içine az miktarda yağ ekleyin. Köfteleri tavaya yerleştirmeden önce, tavayı iyice yağlayın ve köfteleri hafifçe bastırarak şekillendirin.

Köfteleri tavada kızartırken, sürekli olarak çevirerek pişirmeye özen gösterin. Böylece her tarafı eşit şekilde pişecektir. Ayrıca köftelerin üzerine bastırarak pişirmeyin, böylece içindeki suyun dışarı çıkmasına neden olabilirsiniz.

Köftelerin piştiğinden emin olmak için en güvenilir yöntem, köftelerin ortasını hafifçe bastırarak kontrol etmektir. Eğer ortası sertleşmişse, köfteleriniz pişmiştir.

Son olarak, köfteleri tavada pişirdikten sonra bir kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını emmesini sağlayabilirsiniz. Böylece daha hafif ve sağlıklı bir yemek elde edebilirsiniz.

FIRINDA KÖFTE TARİFİ

Yapımı için malzemeler



3 adet orta boy patates

1 adet orta boy kuru soğan

1 adet orta boy domates

2 adet orta boy kırmızı biber



Köfte harcı için:

500 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı galeta unu (ya da bayat ekmek içi)

10 dal maydanoz

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı yenibahar



Sosu için:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1,5 su bardağı sıcak su

Yarım çay kaşığı tuz

Fırında köfte patates tarifi Nasıl yapılır?



Kuru soğanı rendeleyin ve yoğurma kabına aldığınız kıymaya ilave edin.

Galeta unu, yumurta ve ince ince doğradığınız maydanozları da kıymaya ekleyin.

Tuz, karabiber ve kimyonu da ekleyip yoğurun. Üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında yarım saat dinlendirin.

Kıymadan küçük parçalar koparıp elinizle köfte şekli verin.

Sıvı yağı sos tenceresinde kızdırıp içine domates salçasını ekleyin ve kısa bir süre kavurun.

Ardından içine rendelediğiniz domatesleri de ekleyin ve 5 dakika kadar pişirin.

Kuru soğanları piyazlık, patatesleri ise elma dilim doğrayın.

Fırın kabının tabanına önce soğanları üzerine patatesleri yerleştirin.

En üste de köfteleri dizin.

Kırmızı biberi küp küp doğrayıp köftelerin üzerine serpin.

Hazırladığınız domatesli sosu da malzemelerin üzerine yayın.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Tepsiyi fırına verip 35-40 dakika kadar pişirin.

Sıcak sıcak servis yapın.

Kaynak: Hurriyet.com.tr - Derleme: Ulusal.com.tr - Fotoğraflar: Youtube.com