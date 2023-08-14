Kek, Börek ve Poğaça ustaları işin sırrını verdi! Meğer hep yanlış pişirmişiz. İşte pişirme önerisi

Kek, börek ve poğaça gibi tatlı ve tuzlu hamur işleri, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak, bu lezzetli yiyecekleri pişirirken birçok kişi yanlış yöntemler kullanarak sonuçtan memnun kalmayabilir. Neyse ki, bu yazımızda kek, börek ve poğaça ustalarının işin sırrını sizlerle paylaşacağız.

Kek nasıl pişirilir?

Kek yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Öncelikle, kek hamurunun homojen bir kıvamda olması için malzemeleri oda sıcaklığında kullanmanız gerekir. Ayrıca, unu eleyerek kullanmak da kekin kabarmasına yardımcı olur.

Kekinizi fırına vermeden önce, fırınınızın sıcaklığını doğru ayarladığınızdan emin olun. Kekinizi pişirirken fırın kapağını açmayın, aksi takdirde kekiniz çökebilir. Kekin pişip pişmediğini kontrol etmek için ise kürdan testi yapabilirsiniz. Kürdanı kekin ortasına batırın, çıkardığınızda üzerinde hamur kalıntısı yoksa kekiniz pişmiş demektir.

Börek pişirirken nelere dikkat edilmelidir?

Börek yapmak da kek yapmak kadar kolay değildir. Börek yaparken en önemli nokta yufkanın ince açılmasıdır. Yufkanın ince açılması böreğin lezzetini artırır ve pişme süresini kısaltır.

Börek yaparken iç malzemenizi fazla koymayın, aksi takdirde börek pişerken iç malzeme dışarı taşabilir. Böreğinizi fırına vermeden önce üzerine yumurta sarısı sürmek de böreğin renginin güzel olmasını sağlar.

Kekin iyi pişmesi için püf noktalar nelerdir?

Kekin iyi pişmesi için öncelikle fırının sıcaklığı doğru ayarlanmalıdır. Ayrıca, kekin hamuru homojen bir kıvama gelene kadar iyice çırpılmalıdır. Kek hamuruna kabartma tozu veya karbonat eklediyseniz, hamuru hemen fırına vermeden önce pişirmeden önce birkaç dakika bekletin.

Kekinizi fırına vermeden önce kek kalıbını yağlamayı unutmayın. Kek kalıbınızın boyutu da önemlidir, kalıbınız kekinizden daha büyükse kekiniz kabarmayabilir.

Poğaça Pişirirken Nelere Dikkat Etmek Gerekiyor?

Poğaçaların bayatlamasını önleyen 5 püf nokta. Usta aşçılar poğaça pişirirken hep bu sırları uyguluyor ve emekleri ziyan olmuyor.

Emeğinizi ziyan etmemek için bilmeniz gerekenler.

Poğaça, bayatlamaya eğilimli bir hamur işidir. Ancak, bazı yöntemlerle poğaçanın bayatlamasını önleyebilirsiniz. İşte poğaçanın bayatlamaması için yapabileceğiniz bazı şeyler:

1. Poğaçaları hava almayacak şekilde saklayın:

Poğaçaları hava almayacak şekilde saklamak, bayatlamalarını önlemeye yardımcı olabilir. Poğaçaları, kapalı bir kapta veya poşette saklayabilirsiniz.

2. Poğaçaları buzdolabında saklayın:

Poğaçaları buzdolabında saklamak, bayatlamalarını önlemeye yardımcı olabilir. Poğaçaları, hava almayacak şekilde kapalı bir kapta veya poşette buzdolabında saklayabilirsiniz.

3. Poğaçaları dondurun:

Poğaçaları dondurarak, bayatlamalarını önleyebilirsiniz. Poğaçaları, hava almayacak şekilde kapalı bir kapta veya poşette dondurabilirsiniz. Dondurulmuş poğaçaları, ısıtarak veya oda sıcaklığına getirerek tüketebilirsiniz.

4. Taze malzemeler kullanın:

Poğaça yaparken taze malzemeler kullanmak, poğaçanın daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olabilir. Taze un, taze maya ve taze peynir gibi malzemeler kullanmaya özen gösterin.

5. Poğaçaları fırından çıkardıktan sonra bekletmeyin:

Poğaçaları fırından çıkardıktan sonra hemen tüketmeye özen gösterin. Poğaçaların fırından çıkmasıyla birlikte soğuması ve bayatlaması daha kolay olur.

Bu yöntemlerle poğaçanızın bayatlamasını önleyebilir ve daha uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz.

Kaynak: Uskuphaber.com - Ulusal.com.tr - Fotoğraflar: Youtube.com