Türk mutfağı, yöresel tatlar bakımından oldukça zengin ve çeşitlidir. Her bölgenin kendine özgü yemekleri vardır ve bu yemekler genellikle o yörenin kültürünü ve geleneklerini yansıtır. Bu yazımızda, Van'a özgü nefis bir yemek olan "Keledoş"u tanıtacağız. Keledoş, adını duymayanlar için farklı ve lezzetli bir seçenek olabilir. Bu yöresel Van yemeği, 4-6 kişilik bir grup için hazırlanan, bol malzemeli bir yemektir. Hem doyurucu hem de besleyici olan Keledoş, özellikle soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak bir seçenektir.

Keledoş Nasıl Yapılır? Keledoş Yemeği Nasıl Yapılır? Keledoş Püf Noktaları

Keledoş'un Ana Malzemeleri:

200-250 gram kuşbaşı dana veya kuzu eti

1 su bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı den (buğday)

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 orta boy kuru soğan

2 su bardağı çökelek (bulunamazsa süzme yoğurt kullanılabilir)

3 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

Pazı otu (pazik)

3 diş sarımsak

Tuz, karabiber, pul biber

Keledoş'un Hazırlanışı:

İlk adım olarak, yeşil mercimek ve den (buğday) bir tencerede haşlanır. Bu sırada, 1 orta boy kuru soğanı ve 2-3 yemek kaşığı tereyağını kavurun.

Soğanlar kavrulduktan sonra küçük kuşbaşı doğranmış kırmızı eti ekleyerek kavurmaya devam edin. Eti önceden haşlamışsanız, bu adımı atlayabilirsiniz.

Et yaklaşık 10 dakika kavrulduktan sonra, yeşil mercimek, buğday, nohut ve ince doğranmış pazı otu (bulunamazsa ıspanak da kullanılabilir) ekleyin. Ardından tuz, karabiber ve yemeği kapatacak kadar su ekleyerek 35-40 dakika düdüklü tencerede pişirin.

Yemek piştikten sonra ocaktan alın ve içine 2 su bardağı çökelek (peynir değil, yoğurt kıvamında olanı) ve 3 diş sarımsak ekleyip iyice karıştırın.

Son olarak, yemeğin üzerine yağda kızdırılmış pul biber serpip servis edin. Yöresel tarife göre, 2 avuç ak pancar ve 2 avuç heliz otu da kullanılabilir. Ancak bu otların her zaman bulunabilir olmadığını ve belli zamanlarda dağlardan toplandığını unutmayın.

Çökelek veya süzme yoğurt yerine, yöresel olarak kurut da kullanılır. Kurut, yoğurdun süzülerek küçük topaklar halinde kurutulup uzun süre saklandığı bir malzemedir. Yemeklerde kullanılmadan önce bir miktar suda eritilir.

Keledoş, hem besleyici hem de lezzetli bir yemektir. Van'ın zengin mutfağından bir parça tadarak, farklı tatlar keşfetmek isteyenler için harika bir seçenektir. Ayrıca, bu geleneksel yemeği evinizde yaparak, ailenize ve misafirlerinize lezzetli bir sürpriz sunabilirsiniz. Keledoş'u denediğinizde, Van'ın damak zevkini ve yöresel mutfak kültürünü yakından deneyimlemiş olacaksınız. Afiyet olsun!