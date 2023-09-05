Kelle paça yerine bundan için! Uzmanların kelle paça yerine önerdiği çorba

Kelle paça, kış aylarında çokça tüketilen çorbalar arasında yer alıyor. Son dönemde kelle paça fiyatları tırmanışa geçmiş durumda.

Uzmanlar ise alternatif çorbaları önermeye başladılar. Kelle paça çorbası kadar faydalı bir çorba daha bulunuyor.

TAVUK SUYU ÇORBASI ŞİFA DAĞITIYOR

Havaların soğumaya başladığı şu günlerde sık sık tavuk suyu çorbası tüketmek gerekiyor. Tavuk suyu çorbasının faydaları saymakla bitmiyor.

*Gribe iyi geliyor

* Öksürüğü ortadan kaldırıyor

*Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

* Tok tutuyor

* Boğaz ağrısına iyi geliyor

TAVUK SUYU ÇORBASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER



1 tam büyük derili tavuk but (Farklı bir tavuk da olabilir)

1 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı sıvı yağ

Tuz

Pul biber

3 avuç tel şehriye

2-3 dal maydanoz

Terbiye için:

Yarım limon suyu

1 yumurta sarısı



TARİF



Tavuğu haşlayıp başka bir kaba suyunu süzelim.

Tencerede tereyağı ve sıvı yağı eritip unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavuralım.

Sonra tavuk suyunu ve 1 bardak kadar kaynar su ekleyelim.

Kaynayınca tel şehriyeleri ekleyelim.

Başka bir yerde bir yumurta sarısı ve yarım limon suyu ile terbiye hazırlayalım.

Terbiyeyi bir elle karıştırarak içine sıcak çorbadan alıp hemen karıştıralım terbiye iyice karışana kadar bu işlemi yapalım sonra çorbayı karıştıra karıştıra tencereye dökelim ve sürekli karıştıralım ki kesilmesin.

Daha sonra pul biber, karabiber ,tuz ve biraz maydanoz ekleyip 5 dakika daha kaynatıp altını kapayalım.



AFİYET OLSUN!

Kaynak: Mynet.com - Fotoğraflar: Youtube.com