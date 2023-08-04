Kırılmaz kemiklerin sırrı lezzet... Yumurtalı avokado kızartması nasıl yapılır?

Yaş ilerledikçe kemiklerde kırılma incinme durumları çok sık yaşanır. Bu durumların yaşanmaması için kemiklerin omega-3 yağ asitleriyle beslenmesi şart. Uzmanlar doğada en güçlü kaynaklardan oluşan avokado ve yumurtanın bu yüzden sık sık tüketilmesini tavsiye eder.

Kemikleri güçlendirmek gelişime katkı sağlamak için ise en nefis tarif yumurtalı avokado kızartmasıdır. Yumurtalı avokado kızartması sayesinde kemik erimesinden romatizmal hastalıklara kadar fayda sağlanmış olur.

YUMURTALI AVOKADO KIZARTMASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

2 adet avokado

4 adet yumurta

Bir dal taze dere otu

Karabiber, pul biber, kimyon, tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Avokadoların olgunlaşmasını bekleyin.

Ardından tam ortadan ikiye bölün.

İçindeki çıkarın ancak çöpe atmayın.

Bu çekirdeği su da bekleterek yeniden avokado ağacı dikebilirsiniz.

Böldüğünüz avokadoları yağlayın.

Arından dere otunu kesip içlerine koyun.

Tam oyukların ortasına yumurtaları kırıp üzerine baharatları boşaltın.

Bir tepsiye yağlı kağıt serin ve bunları üzerine koyun.

Fırına 170 derecelik ısıyla koyun.

Ortalama 20 dakika sonra fırından alın.

Afiyet şifa olsun...