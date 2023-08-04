Kırılmaz kemiklerin sırrı lezzet... Yumurtalı avokado kızartması nasıl yapılır?

Güçlü ve kırılmaz kemiklerin sırrı omega-3 yağ asitlerindedir. Omega-3 yağ asitleri bakımından en zengin 2 besin ise yumurta ve avokadodur. Bu iki besinden oluşan lezzeti sizler için derledik. Peki yumurtalı avokado kızartması nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Kırılmaz kemiklerin sırrı lezzet... Yumurtalı avokado kızartması nasıl yapılır?
Yumurtalı avokado kızartması nasıl yapılır?
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Yaş ilerledikçe kemiklerde kırılma incinme durumları çok sık yaşanır. Bu durumların yaşanmaması için kemiklerin omega-3 yağ asitleriyle beslenmesi şart. Uzmanlar doğada en güçlü kaynaklardan oluşan avokado ve yumurtanın bu yüzden sık sık tüketilmesini tavsiye eder. 

Kemikleri güçlendirmek gelişime katkı sağlamak için ise en nefis tarif yumurtalı avokado kızartmasıdır. Yumurtalı avokado kızartması sayesinde kemik erimesinden romatizmal hastalıklara kadar fayda sağlanmış olur. 

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Yumurtalı avokado kızartması

YUMURTALI AVOKADO KIZARTMASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

2 adet avokado 

4 adet yumurta

Bir dal taze dere otu 

Karabiber, pul biber, kimyon, tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı 

Yumurtalı avokado kızartması

YAPILIŞI 

Avokadoların olgunlaşmasını bekleyin. 

Ardından tam ortadan ikiye bölün. 

İçindeki çıkarın ancak çöpe atmayın. 

Bu çekirdeği su da bekleterek yeniden avokado ağacı dikebilirsiniz. 

Böldüğünüz avokadoları yağlayın. 

Yumurtalı avokado kızartması

Arından dere otunu kesip içlerine koyun.

Tam oyukların ortasına yumurtaları kırıp üzerine baharatları boşaltın. 

Bir tepsiye yağlı kağıt serin ve bunları üzerine koyun.

Fırına 170 derecelik ısıyla koyun. 

Ortalama 20 dakika sonra fırından alın.

Afiyet şifa olsun...

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