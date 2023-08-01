Kısır yaparken içine mutlaka 1 yemek kaşığı ekleyin - Lezzetini 2'ye katlıyormuş

Kısır, Türk mutfağının en sevilen mezelerinden biridir. Genellikle öğle yemeklerinde tüketilen kısır, sağlıklı ve lezzetli olmasıyla öne çıkar. Ancak, kısır yaparken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları vardır.

İlk olarak, kısır yaparken kullanacağınız bulgurun kalitesine dikkat etmelisiniz. Kaliteli bir bulgur, kısırın lezzetini arttıracaktır. Ayrıca, bulguru önceden ıslatmanız da önemlidir. Böylece, bulgur daha kolay pişer ve kısırın kıvamı daha güzel olur.

Kısırın diğer önemli malzemeleri arasında domates, salatalık, maydanoz, soğan ve limon suyu yer alır. Bu malzemelerin taze ve kaliteli olması, kısırın lezzetini arttıracaktır.

Kısır yaparken baharat kullanımı da oldukça önemlidir. Kısırın karakteristik lezzeti için baharatlar kullanabilirsiniz. Örneğin, kimyon, kırmızı biber ve karabiber kısırın lezzetini arttıracaktır.

SİRKE EKLEMELİSİNİZ

Kısır yaparken ''elma sirkesi'' kullanmalısınız. Sirke sayesinde yaptığınız kısırın lezzetli katlanacaktır.

PEKİ KISIR NASIL YAPILIR?

Kısır Malzemeler;

2 su bardağı ince bulgur

1,5 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

2 adet limon

½ Çay bardağı nar ekşisi

6 dal taze soğan

½ demet maydanoz

½ demet taze nane



Kısır Yapılışı;

2 su bardağı ince bulguru geniş bir kaba alalım.

1,5 bardak sıcak suyu ekleyip bulgurlar şişene kadar bekleyelim.

Bulgurlar şiştikten sonra tane tane olması için bir güzel karıştırın.

Üzerine 2 yemek kaşığı domates salçası be 1 çay bardağı zeytinyağı ekleyip malzemeler bulgurun her yerine homojen bir şekilde yayılmasını sağlayalım.

2 limonun suyunu, tuzu pul biberi ve nar ekşisini ekleyin

Son olarak 6 dal taze soğanı yarım demet taze nane ve maydanozu ekleyip servise hazırlayalım.



Kısırın Püf Noktaları;

Yeşillikleri iyice kuruttuktan sonra kullanın.

Kaynak: haberturk.com