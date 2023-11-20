Konsome, berrak sıvı anlamına gelen, özellikle Fransız mutfağına ait bir çorba çeşididir. Şeffaf ve tortusuz yapısıyla dikkat çeker, özel bir berraklaştırma yöntemi kullanılarak elde edilir. Bu lezzetli çorba genellikle et, tavuk veya balık suyu kullanılarak yapılır ve hem lezzetli hem de besleyicidir.

Kışlık Çorba Dediğin Böyle Olur! Günde 1 Kasesi Dipdiri Yapıyor! Konsome Nedir? Konsome Nasıl Yapılır?

Konsome Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

5 su bardağı et suyu

150 gram yağsız dana kıyma

1 adet havuç

1 adet pırasa

2 adet kereviz sapı

1 adet domates

2 adet yumurta beyazı

Tuz

Yapılışı:

Geniş bir tencerede 5 su bardağı et suyunu kaynatın ve ardından altını kısın.

Havuç, pırasa, kereviz sapı, domatesi küp küp doğrayın.

Kıyma, doğranmış sebzeler ve yumurta beyazını kaynayan et suyuna ekleyin. Ara ara karıştırarak kaynayana kadar pişirin.

Ocağın altını kısın ve yumurtanın suyun yüzeyinde katılaşmasını bekleyin.

Katılaşan katmanın ortasında bir delik açarak dumanın çıkmasına ve konsomenin durumunu kontrol etmenize yardımcı olun.

Yarım saat boyunca karıştırmadan kısık ateşte pişirilen konsomenin üzerinde oluşan katı parçayı kevgirle alıp tülbent serili süzgeçle süzün.

Çıkan berrak su konsomedir. Sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun!

Konsome Çorbası Kaç Gün Dayanır?

Konsome çorba, içerisinde bulunan et, tavuk veya balık suyu nedeniyle buzdolabında saklandığında 4-5 gün boyunca tazeliğini korur. Hava almayan bir cam kap içinde muhafaza edilmesi önerilir.

Konsome, Fransız mutfağının öne çıkan lezzetlerinden biridir. Şeffaf yapısı ve özel yapım süreciyle sofralarınıza zarafet katar. Denemek isteyenler için pratik bir tarif sunuyoruz. Şimdi mutfağa geçip, bu eşsiz çorbanın tadını çıkarabilirsiniz! Şimdiden afiyetler olsun!