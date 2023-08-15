Kıtır kıtır patates kızartması yapmanın sırrı! Aynı restoranlardaki gibi oluyor

Patates kızartması, dünya mutfağının en sevilen atıştırmalıklarından biridir. Ancak, evde yapılan patates kızartmaları genellikle restoranlardaki kadar lezzetli olmaz. Bu yazımızda, kıtır kıtır patates kızartması yapmanın sırrını paylaşacağız ve evde restoranlardaki gibi lezzetli patates kızartması yapmanın püf noktalarını anlatacağız.

İlk olarak, patatesleri doğru şekilde kesmek gerekiyor. Patateslerin kabuklarını soyduktan sonra, yaklaşık 1 cm kalınlığında dilimlere kesin. Daha sonra, bu dilimleri ince ince çubuklara kesin. Eğer patatesleriniz çok kalınsa, kızartma işlemi sırasında içleri pişmeyebilir ve dışı yanabilir. Bu nedenle, patatesleri ince dilimler halinde kesmek önemlidir.

Patatesleri keserken bir diğer önemli nokta da, patatesleri su dolu bir kaba koymaktan kaçınmaktır. Patateslerin içindeki nişastanın suya karışması, kızartma işlemi sırasında patateslerin yumuşak olmasına neden olur. Bunun yerine, kesilen patatesleri kağıt havlu veya temiz bir bezle kurulayın.

Kızartma işlemi için uygun bir yağ seçmek de önemlidir. Patatesleri kızartmak için en uygun yağlar, ayçiçek yağı veya mısır yağıdır. Bu yağlar, yüksek ısıya dayanıklıdır ve patateslerin kızarmasını sağlar. Ayrıca, yağın yeterince ısındığından emin olmak da önemlidir. Yağın sıcaklığı yaklaşık 170-180 derece olmalıdır.

Patatesleri kızartırken, patatesleri tek tek yağa atmak yerine, çubukları birbirinden ayırmak için kullanabileceğiniz bir maşa kullanın. Bu şekilde, patateslerin birbirine yapışmasını engelleyebilirsiniz. Patateslerin kızarması için yaklaşık 5-7 dakika yeterlidir. Kızartma işlemi bittikten sonra, patatesleri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çekmelerini sağlayın.

Son olarak, kızarmış patatesleri servis yapmadan önce tuzlayın. Tuzlama işlemini yaparken, tuzu patateslerin üzerine değil, servis tabağına serpin ve patatesleri üzerine dökün. Böylece, tuzun eşit şekilde dağılması sağlanır.

Fırında patates kızartma tarifi

Malzemeler:

2 adet büyük boy patates

Tuz

Nane

Biberiye

Pul biber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Fırında patates kızartması nasıl yapılır?

Patatesleri güzelce yıkayıp, temizleyin. Patatesleri arzunuza göre ince ince dilimleyin. Patatesler ile tüm baharatları ve tuzu harmanlayın.

Ardından patatesleri yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin. 180 derece fırında patatesler kızarıncaya kadar pişirin. Afiyet olsun.

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