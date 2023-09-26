Kıyır kıyır kandil simidi nasıl yapılır?

Kandil yakılarak camilerin aydınlatılmasının ardından, 16’ncı yüzyıldan itibaren İstanbul halkı kandil gecelerini toplu şekilde ibadet ederek ve hayır işleyerek geçirmeyi bir ritüel haline getirdiler. Kandil simidi bu günlerde ihtiyaç sahiplerine dağıtılırdı. Peki kandil simidi nasıl yapılır?

Kıyır kıyır kandil simidi nasıl yapılır?
Kandil simidi nasıl yapılır?

Kandil günlerinin vazgeçilmezi kandil simidi zamanla şekil değişerek günümüzdeki halini almıştır. İstanbul'da 1800’lerden beri kandil simidi yapılmaktadır. Günümüzde ise bu gelenek hala devam etmekte, özellikle kandil gecelerinde, kandil ziyareti için gidilen evlere ve aile büyüklerine hediye olarak götürülmektedir. Fırınlarda yapılan kandil artık günümüzde ev hanımları ve beyler tarafından hayli lezzetli yapılmaktadır. Evlerde ustalıkla yapılan kıyır kıyır kandil simidi nasıl yapılır

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 KIYIR KIYIR KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Kıyır kıyır bir kandil simidi yapmak istiyorsak öncelikle püf noktalarını bilmemiz gerekir! Öncelikle kullandığınmız malzemelerin oda ısısında olması dikkat etmemiz gerekir. Dikkat etmemiz gereken diğer bir konu ise unu eleyerek ve kontrollü bir şekilde kullanmalıyız ki elde ettiğimiz hamur ele yapışmayan ve yumuşak olmalıdır! Sirke kandil simidine kıyırlık vermesi için kullanılıyor, simitlerinizde sirke tadı asla olmuyor, kullanırken telaş yapmayın!

kandil simidiMalzemelerimiz:

  • 125 gram tereyağı (eğer paketse, yarım paket)
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı mahlep (verdiği aromayı sevmiyorsanız şart değil)
  • 3 su bardağı + 2 yemek kaşığı un
  • 1 yumurta sarısı ( beyazı dışına sürülecek)
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

KIVAMINDA KANDİL SİMİDİ YAPIMI!

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 Malzemelerimiz hazırsa kıyır kıyır simidimizi yapalım! Yoğurma kabına yumurta sarısı, sıvı yağ, oda sıcaklığındaki tereyağı, yoğurt,  sirke, tuz ve şekeri alalım. Elimizle malzemeleri karıştıralım.
Un, kabartma tozu ve mahlebi ilave edip yoğurmaya başlayalım. 3 su bardağından 2 kaşık kadar fazla un ekleyelim ancak, unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleylim, tereyağ gramını ayarlayamadıysak un sıkıntı yaratabilir. Kontrollü ekleme yapınca başımıza hiçbir sıkıntı gelmez... Hamurumuz hazır olduğunda ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak önce elimizle yuvarlayalım sonra tezgahın üzerinde ileri geri sürerek uzatıp çubuk şekline getirelim ve simit şeklini verelim.Ardından simitleri önce yumurta akına sonra susama bulayalım. Simitleri pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim.
Önceden ısıttığımız 180 derece fırında 15-20 dk kontrollü olarak pişirelim. Afiyet olsun!

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