Klasik poğaça tariflerini tahtından etti. Soslu poğaça nasıl yapılıyor? İşin sırrı kolaymış

Posta.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Sucuklu soslu poğaça tarifi paylaşıldı. Birçok kişi tarafından bilinmeyen bu tarif çok farklı.

KLASİK POĞAÇA TARİFLERİNİ UNUTTURACAK BİR LEZZET

SUCUKLU SOSLU POĞAÇA TARİFİ

Sucuklu soslu poğaça malzemeler

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ

2 adet yumurta (bir tanesinin sarısı üstüne sürülecek)

1,5 yemek kaşığı toz şeker

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 paket kuru maya

6 su bardağı un

Sosu için

1 tatlı kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım çay bardağı su

1 çay kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı karabiber

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı pul biber

İç malzemesi için

Sucuk

Kaşar peyniri



SUCUKLU SOSLU POĞAÇA YAPILIŞI

İlk önce süt su şeker ve mayayı yoğurma kabına alalım karıştıralım sonra yumurtasını tuzunu yağını ekleyerek karıştırın.

Sonra ününü azar azar ekleyerek yoğurup yumuşak bir hamur yapın mayalanmaya bırakın.

Mayalandıktan sonra elinizle hamurun havasını alın.

16 eşit parçaya bölün tezgaha biraz un serpip açın önce sosundan sürün sucuk ve kaşarı koyup hamurun ucundan iç harcını kapatın.

Rulo şeklinde sarın yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin tepsi mayasına bırakın.

Mayalandıktan sonra yumurta sarısı sürün önceden ısıtılmış 180 derece fırına atın.

POĞAÇA NASIL SAKLANIR?

Bu poğaça tarifinden eğer 2 tepsi yapacaksanız bu bilgileri de öğrenmenizde fayda var.

Poğaça, Türk mutfağının en sevilen ve popüler atıştırmalıklarından biridir. Ancak, poğaçaların tazeliğini koruması ve bozulmasını önlemek için doğru şekilde saklanması gerekmektedir. Bu yazımızda, poğaçaların nasıl saklanması gerektiği hakkında bilgi vereceğiz.

Poğaçaların tazeliği, yapıldıktan sonra ilk birkaç saat içinde en üst seviyededir. Ancak, poğaçaların tazeliğini korumak için doğru saklama yöntemleri kullanılmalıdır. Poğaçaların saklanması için en uygun yöntem, hava almayan ve kuru bir kapta muhafaza etmektir. Bunun için, poğaçaları cam veya plastik kaplara yerleştirebilirsiniz. Kapların kapağı sıkıca kapatılmalıdır.

Poğaçaların buzdolabında saklanması önerilmez. Çünkü buzdolabındaki nemli ortam, poğaçaların tazeliğini bozabilir ve hamurunun yapısını değiştirebilir. Ayrıca, poğaçaların buzdolabında saklanması sonrasında sertleşebilir.

Eğer poğaçalarınızı birkaç gün saklamak istiyorsanız, dondurucuda saklayabilirsiniz. Poğaçaları dondurucuya yerleştirmeden önce, poğaçaların oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Daha sonra, poğaçaları tek tek alüminyum folyoya sararak dondurucuya yerleştirin. Poğaçaları çözdürmek için, dondurucudan çıkarıp oda sıcaklığına bırakın ve birkaç saat sonra servis yapabilirsiniz.