Kokusunu alan evinize koşacak! Sütlü biber kızartmasının püf noktaları

Sütlü biber kızartması sayesinde vücudunuza aynı anda hem K vitamini hem de protein yüklenmesi olur. Kahvaltı sofralarının yeni gözdesi olan sütlü biber kavurması sayesinde kokuyu alan komşularınız çatlayacak.

Sütlü biber yapmanın en önemli püf noktalarını gelin beraber inceleyelim. Sağlığa da faydası olduğu gibi kahvaltı sofralarını kokusuyla coşturacak. Sıcak ekmeğin ve tavşan kanı çayın yanında muazzam olacak.

İŞTE SÜTLÜ BİBER KAVURMASININ PÜF NOKTALARI

MALZEMELER

3 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

Yarım yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım tatlı kaşığı tereyağı

Yarım çay kaşığı tuz

50 gram rendelenmiş kaşar peyniri

Üzeri için ise; tereyağı ve toz biber

YAPILIŞI

Teflon tavayı ocağa koyun.

Biberleri parmak başı büyüklüğünde kesin.

Bir kaseye su doldurup içine tuz ekleyip biberleri koyup beklettin.

Su da bekleyen biberler biraz daha yumuşak olur.

Tavaya tereyağını koyup eritin.

Ardından biberleri süzüp koyun kavurun.

Arından unu koyun onunla beraberde kavurun.

Tuzu koyup ardından sütü zeytinyağla beraber dökün.

Tavanın kapağını kapatın 10 dakika bekleyin.

Sonra açıp rendelenmiş kaşarı koyun.

Yeniden kapatıp 5 dakika daha bekleyin.

Küçük bir tavada tereyağını ve toz biberi kızartın.

Kavurmanın üzerine döküp servis edin.

Afiyet şifa olsun...