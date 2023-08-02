Kokusunu alan evinize koşacak! Sütlü biber kızartmasının püf noktaları
Kahvaltı zamanının tadını çıkaracak en lezzeti yeni tarif olan sütlü biber kızartmasıdır. Kokusuyla konu komşuyu çatlatacağınız bu tarifin püf noktaları var. İşte sütlü biber kızartmasının püf noktaları!
Sütlü biber kızartması sayesinde vücudunuza aynı anda hem K vitamini hem de protein yüklenmesi olur. Kahvaltı sofralarının yeni gözdesi olan sütlü biber kavurması sayesinde kokuyu alan komşularınız çatlayacak.
Sütlü biber yapmanın en önemli püf noktalarını gelin beraber inceleyelim. Sağlığa da faydası olduğu gibi kahvaltı sofralarını kokusuyla coşturacak. Sıcak ekmeğin ve tavşan kanı çayın yanında muazzam olacak.
İŞTE SÜTLÜ BİBER KAVURMASININ PÜF NOKTALARI
MALZEMELER
3 adet yeşil biber
1 adet kırmızı biber
Yarım yemek kaşığı un
1 su bardağı süt
2 çorba kaşığı zeytinyağı
Yarım tatlı kaşığı tereyağı
Yarım çay kaşığı tuz
50 gram rendelenmiş kaşar peyniri
Üzeri için ise; tereyağı ve toz biber
YAPILIŞI
Teflon tavayı ocağa koyun.
Biberleri parmak başı büyüklüğünde kesin.
Bir kaseye su doldurup içine tuz ekleyip biberleri koyup beklettin.
Su da bekleyen biberler biraz daha yumuşak olur.
Tavaya tereyağını koyup eritin.
Ardından biberleri süzüp koyun kavurun.
Arından unu koyun onunla beraberde kavurun.
Tuzu koyup ardından sütü zeytinyağla beraber dökün.
Tavanın kapağını kapatın 10 dakika bekleyin.
Sonra açıp rendelenmiş kaşarı koyun.
Yeniden kapatıp 5 dakika daha bekleyin.
Küçük bir tavada tereyağını ve toz biberi kızartın.
Kavurmanın üzerine döküp servis edin.
Afiyet şifa olsun...
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