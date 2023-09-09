Közlenmiş kırmızı biber turşusu nasıl yapılır? Uzun süre muhafaza edilebilen yağlı közlenmiş kırmızı biber turşusu tarifi

Lezzetin sınırlarını aşan, özenle hazırlanan bir tarife hoş geldiniz! Kırmızı biber turşusu, yaz aylarının taptaze kırmızı biberleriyle yapıldığında sofralardaki en özel lezzetlerden birine dönüşebilir. Ayrıca bu tarif sizlere turşuyu neredeyse 2 yıl kadar muhafaza edilme şansı tanıyor! Şimdi bu nefis lezzeti anlatmaya başlayalım!

KÖZLENMİŞ KIRMIZI BİBER TURŞUSU NASIL YAPILIR? UZUN SÜRE MUHAFAZA EDİLEBİLEN YAĞLI KÖZLENMİŞ KIRMIZI BİBER TURŞUSU TARİFİ

Malzemeler:

5 kg kırmızı salçalık biber (kapya biber)

3 su bardağı sirke

2 su bardağı sıvı yağ

1 demet sapları ile beraber doğranmış maydanoz

2 baş sarımsak

3 ya da 4 yemek kaşığı kaya tuzu

1 tatlı kaşığı toz şeker

Nasıl Yapılır?

İlk adım olarak biberleri yıkayın ve her bir biberin kabuğunu çatalla birkaç yerinden delin. Ardından biberleri 200 derecede ısınmış fırında kabukları soyulacak kıvama gelene kadar közleyin. Közlenen biberleri soğumaları için bir kenara bırakın.

Sarımsakları soyun ve ince dilimler halinde doğrayın. Maydanozları hazırlayın. Maydanozların kötü alt saplarını kesin, ancak sapların hepsini kesmeyin. Bu turşuda kullanılan maydanozlar sapları ile birlikte doğranmalıdır.

Közlenen biberlerin dış kabuklarını soyun ve biberleri ikiye ayırarak iç çekirdeklerini nazikçe çıkarın. Temizlenmiş biberleri geniş doğrayın, yaklaşık olarak 3 parmak genişliğinde.

Derin bir cam kaseye sıvı yağ, sirke, tuz, sarımsak, şeker ve doğranmış maydanozları ekleyin. Tuz karışımın içinde erisin. Doğradığınız biberleri bu karışıma ekleyin ve iyice karıştırın. Ardından kaseyi sıkıca kapatın ve bir gün boyunca oda sıcaklığında bekletin. Arada sırada kaseyi karıştırarak malzemeleri homojen bir şekilde dağıtın.

Ertesi gün, turşunun tadına bakın ve eksik varsa (tuz, sirke, yağ veya sarımsak gibi) tamamlayın. Turşuyu tekrar karıştırın ve bir gün daha bekletin.

Üçüncü gün tekrar tadına bakın ve eksiklikleri giderin. Ardından turşuyu cam kavanozlara doldurun ve ağızlarını sıkıca kapatın. Hazır olan turşularınızı buzdolabında saklayın.

Bu turşuyu hemen 1-2 hafta sonra tüketebilirsiniz, ancak buzdolabında saklamak şartıyla 1-2 yıl boyunca da muhafaza edebilirsiniz. Turşu ne kadar uzun süre beklerse, o kadar lezzetli hale gelir.

Unutmayın, turşuyu dolapta beklettiğinizde biberler yumuşayacak ve lezzetleri daha da yoğunlaşacaktır. Bu tarifte verilen malzeme miktarlarına ek olarak, damak tadınıza göre tuz, sirke, yağ ve sarımsak miktarını ayarlayabilirsiniz.

Turşunun keyfini çıkarmak için sabırla beklemek en iyisi. Afiyet olsun!