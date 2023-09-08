Krep nasıl yapılır? Krep hamurunun püf noktalarıyla incecik krep tarifi

Krepler, özellikle hafta sonu kahvaltı sofralarının vazgeçilmezidir. Ayrıca, misafirleriniz için hızlıca tatlı ve tuzlu çeşitli seçeneklerle hazırlayabileceğiniz pratik bir ikramdır. Kreplerinizi mükemmel hale getirmek için malzeme seçiminden, pişirme aşamasına kadar dikkat etmeniz gereken birkaç incelik bulunuyor. İncecik krep nasıl yapılır püf noktalarıyla beraber anlatıyoruz:

KREP NASIL YAPILIR? KREP HAMURUNUN PÜF NOKTALARIYLA İNCECİK KREP TARİFİ

Malzemeler:

1 adet yumurta

1 silme tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karbonat

3 su bardağı süt

1 su bardağı su

3 su bardağından biraz eksik un

Sıvı yağ (pişirme için)

Yapılışı:

Yumurtayı kırın ve biraz çırpın.

Süt ve suyu ekleyip çırpmaya devam edin.

Tuz ve karbonatı da ekleyin ve unu yavaşça ekleyerek, koyu olmayan bir krep hamuru elde edin.

Yapışmaz bir tavayı iyice ısıtın ve bir fırça yardımıyla çok az miktarda sıvı yağ sürün.

Tavayı hızlıca sağa sola oynatarak hamuru yayın. Hamurun cıvık olması ve hızlıca yayılması incecik krepler elde etmenize yardımcı olur.

Alt tarafı pişene kadar bekleyin, sonra spatula yardımıyla çevirin ve diğer tarafını da pişirin.

Kreplerinizi dilediğiniz gibi tatlı veya tuzlu malzemelerle doldurun ve katlayarak servis yapın.

Püf Noktaları:

Malzeme Seçimi: Tüm malzemeleri oda sıcaklığına getirin, özellikle yumurtaları buzdolabından çıkardıktan sonra bir süre oda sıcaklığında bekletin.

Karıştırma: Unu birkaç kez elemeye özen gösterin ve sıvı malzemelerin üzerine ekleyin. Karıştırmak için el blenderı veya çırpma teli kullanarak malzemelerin homojen bir şekilde karışmasını sağlayın.

Harcı Dinlendirme: Krep harcını oda sıcaklığında veya buzdolabında bekletin. Dinlendirdiğinizde içindeki hava kabarcıkları lezzetli kreplerin habercisi olacaktır.

Tava Seçimi: İnce yapılı, yanmaz yapışmaz bir tavayı tercih edin. Tavayı önceden ısıtın ve sıvı yağla iyice yağlayın.

Orta Ateşte Pişirme: Krepleri orta ateşte pişirin, yüksek ateş kullanmaktan kaçının.

Zenginleştirme: Kreplerinizi istediğiniz malzemelerle doldurarak daha lezzetli bir menü oluşturun.

Bu püf noktalarını dikkate alarak mükemmel incecik krepler yapabilirsiniz. Afiyet olsun!