Krep yaparken bilmeniz gerekenler! Puf puf kabarıyor ve yırtılmıyor

Yenidevir.com.tr'deki içeriğe göre; Krep yapmak, pratik ve lezzetli bir atıştırmalık hazırlamanın en kolay yollarından biridir. Ancak, krep yaparken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları vardır. Bu püf noktalarını bilmek, krepinizin puf puf kabarmasını ve lezzetinin artmasını sağlayacaktır.

1. Kullanacağınız Malzemelerin Ölçüsüne Dikkat Edin

Krep yaparken, malzemelerin ölçüsüne dikkat etmek oldukça önemlidir. Özellikle un ve süt miktarı, krepin kıvamını ve lezzetini etkiler. Bu nedenle, tarife uygun olarak malzemelerinizi ölçerek kullanın.

2. Hamuru Dinlendirin

Krep hamurunu hazırladıktan sonra, dinlendirmek de önemlidir. Hamurun en az yarım saat dinlenmesi, kıvamının iyileşmesine ve puf puf kabarmasına yardımcı olur.

3. Tavayı Doğru Isıda Kullanın

Krep yaparken kullanacağınız tavayı doğru ısıda tutmak da önemlidir. Tava çok sıcaksa, krep hamuru yanabilir veya kabarmadan pişebilir. Tava çok soğuksa da, krep hamuru pişmez ve yapışabilir. Bu nedenle, tavayı orta ısıda tutarak krepinizi pişirin.

4. Hamuru İnce Olarak Yayın

Krep hamurunu tavaya dökerken, hamuru ince bir şekilde yaymak da önemlidir. Hamuru kalın yayarsanız, krepiniz pişmeyebilir veya içi çiğ kalabilir. Hamuru ince yayarsanız da, krepiniz puf puf kabararak lezzetli bir görünüm kazanır.

KREP TARİFİ NASILDIR?

KrepMalzemeler;

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı sıvıyağ

6 yemek kaşığı tepeleme un

1 çay kaşığı tuz



Krep Yapılışı;

1 su bardağı süt ve 1 su bardağı duyu karıştırma kabına alın.

Üzerine 6 yemek kaşığı unu ekledikten sonra çırpıcı yardımıyla karıştırın.

Son olarak 1 yemek kaşığı sıvı yağ ile yumurta ve tuzu ilave edin.

Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpın ardından 5 dakika dinlendirin.

Harçtan bir kepçe kadar alıp iyicene kızgınlaşan tavaya dökün, hamuru sallayarak ince bir şekilde tabana yayılmasını sağlayın.

Krepleri orta ateşte göz göz olup kızarana kadar pişirin.

Hamur bitene kadar işlemi tekrar edin.

Pişen krepleri tavadan alıp servis tabağına koyun ve soğutmadan afiyetle yiyin.

KREP YANINA YAKIŞACAK 5 LEZZET

1. Nutella ve Muz



Krepin en popüler lezzetlerinden biri, nutella ve muz ikilisidir. Krepin içine sürülen nutella ve üzerine dilimlenen muz, tatlı sevenlerin favori kombinasyonudur. Ayrıca, bu lezzetli ikili krepin yanında sunulan çilek ve ahududu gibi meyvelerle de tamamlanabilir.

2. Peynir ve Ispanak



Krep, sadece tatlı olarak değil, tuzlu olarak da tüketilebilir. Peynir ve ıspanak ikilisi, krepin tuzlu hali için ideal bir seçimdir. Krep hamurunun içine serpilen rendelenmiş peynir ve doğranmış ıspanak, krepin içinde eriyerek lezzetli bir aroma yaratır.

3. Tavuk ve Mantar



Krep, ana yemek olarak da tüketilebilir. Tavuk ve mantar ikilisi, krepin ana yemek olarak servis edilmesi için ideal bir seçenektir. Tavuk eti ve mantarın krep hamuru ile birleşmesi, lezzetli bir yemek ortaya çıkarır.

4. Çikolata ve Çilek



Krepin tatlı hallerinden bir diğeri de çikolata ve çilek ikilisidir. Krepin içine serpilen çikolata parçaları ve üzerine konulan çilek dilimleri, tatlı sevenlerin favori lezzetlerinden biridir.

5. Balık ve Avokado



Son olarak, krepin sağlıklı hali için balık ve avokado ikilisi öneriyoruz. Krep hamurunun içine konulan somon ve üzerine konulan avokado dilimleri, sağlıklı bir yemek alternatifi sunar.

Kaynak: Yenidevir.com.tr, Youtube.com, Haberturk.com