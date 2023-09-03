Kurabiyenin daha lezzetli olmasını sağlıyor. Kuru olmaması için deneyin

Ulusal.com.tr'de aktarılanlara göre; Kurabiye yapmak, özellikle de lezzetli bir kurabiye yapmak, herkesin başarabileceği bir iş değildir. Ancak, doğru malzemeleri kullanarak ve bazı püf noktalarına dikkat ederek, mükemmel bir kurabiye yapmak mümkündür.

İşte, kurabiye pişirmenin 4 önemli püf noktası:

1. Malzemelerin Kalitesi: Kurabiye yaparken kullanacağınız malzemelerin kalitesi oldukça önemlidir. Taze ve kaliteli malzemeler kullanarak, daha lezzetli bir kurabiye elde edebilirsiniz.

2. Hamurun Kıvamı: Kurabiye hamurunun kıvamı, kurabiyenin lezzeti ve dokusu açısından oldukça önemlidir. Hamurun kıvamı ne çok sert ne de çok yumuşak olmalıdır. Hamurun kıvamını ayarlamak için, un ve sıvı malzemelerin oranına dikkat etmek gerekmektedir.

3. Pişirme Süresi: Kurabiyenin pişirme süresi, kurabiyenin lezzeti ve dokusu açısından önemlidir. Kurabiyenin pişirme süresini tam olarak ayarlamak için, fırınınızın sıcaklığına ve kurabiyenin boyutuna dikkat etmeniz gerekmektedir.

4. Kurabiyenin Saklanması: Kurabiyelerin tazeliğini korumak için, kurabiyeleri hava almayan kaplarda saklamak gerekmektedir. Ayrıca, kurabiyeleri saklamadan önce tamamen soğumasını beklemek de önemlidir.

Elmalı Kurabiye Malzemeler;

1 paket margarin (250 gr).

1 çay bardağı sıvı yağ.

1 çay bardağı yoğurt.

5 su bardağı un.

1 kase dövülmüş ceviz.

1 çay bardağı pudra şekeri.

1 paket kabartma tozu.

1 paket vanilya.

2 adet elma.

3 yemek kaşığı toz şeker.

1 tatlı kaşığı tarçın.

Pudra şekeri.



Elmalı Kurabiyenin Yapılışı;

Elmaları rendeleyelim ve tavaya aktaralım.

Tavaya aldığımız elmaların üzerine toz şekeri ilave edelim.

Elmalar suyunu çekerken ceviz ve tarçını koyalım. Kaşıkla karıştırdıktan sonra ocaktan alalım.

Hamur kabımıza margarini ve pudra şekeri koyalım ve karıştıralım.

Sıvı yağ, yoğurt, vanilya, kabartma tozunu ilave edelim ve karıştıralım.

Unu ekleyelim. Unu eklerken parça parça ekleyip kulak memesi kıvamına getirelim.

Hamuru bölelim. Merdane yardımıyla hamuru açalım.

Sekiz parça olacak şekilde açtığımız hamuru bölelim.

Böldüğümüz parçaların üzerine 1 tatlı kaşığı elmalı karışımı koyup, rulo şeklinde saralım.

Fırınımızı 180 derece ayarlayıp ısıtalım.

Isınan fırına elmalı kurabiyemizi koyalım.

Pişen elmalı kurabiyemizin üzerine pudra şekerini serpelim.

Elmalı kurabiyemiz servise hazır.

Kaynak: Haberturk.com, Ulusal.com.tr, Youtube.com