Kütür kütür acı biber turşusunun sırrıymış! Turşucuların kimseyle paylaşmadığı tüyo

Öncelikle acı biber turşusunun yapılışı oldukça kolaydır. Ancak lezzeti tam olarak yakalamak için dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar vardır.

İlk olarak, turşu yapacağınız biberlerin taze olmasına özen gösterin. Eğer biberler çürümüş veya yumuşamışsa turşunun lezzeti de etkilenecektir.

İkinci önemli nokta ise turşu yapacağınız kabın temizliğidir. Kabın içinde herhangi bir kalıntı veya leke olmamasına dikkat edin. Aksi takdirde turşunuzun tadı bozulabilir.

Turşu yaparken kullanacağınız suyun da önemi büyüktür. Musluk suyu yerine kaynatılmış ve soğutulmuş su kullanmanız turşunun lezzetini arttıracaktır.

Turşu yapımında kullanacağınız tuz da önemlidir. İdeal tuz oranı, kullandığınız suyun litre başına 100 gram tuz eklemektir.

Turşunun lezzetini arttırmak için kullanabileceğiniz baharatlar da bulunmaktadır. Kimyon, kekik, kişniş gibi baharatlar turşunun lezzetini arttırır.

Son olarak, turşuyu yaparken sabırlı olmanız gerekmektedir. Turşunun lezzeti zamanla artar ve en az 1 hafta bekletilmesi önerilir.

Acı biber turşusunun sırrını öğrendiğinize göre, artık evde yapabileceğiniz en lezzetli turşular arasına girebilirsiniz. Ancak unutmayın, turşu yaparken dikkat etmeniz gereken püf noktaları uygulamak lezzetin tam olarak yakalanmasını sağlayacaktır. Afiyet olsun!

ACI BİBER TURŞUSU TARİFİ

Acı Biber Turşusu İçin Gereken Malzemeler:

2 kg süs biberi

2 büyük baş sarımsak

1 yemek kaşığı limon tuzu

1 yemek kaşığı toz şeker veya üzüm pekmezi

2 yemek kaşığı dolusu kaya tuzu

Turşuları Kurmak İçin;

1 litrelik kola şişesi veya su şişesi

Acı Biber Turşusu Yapılışı:

Biberleri yıkayıp ayıklayarak, uçlarından veya ortasından bıçakla deliyoruz.

Sarımsakları ayıklıyoruz.

Pet şişeyi yarısına kadar kaynamış soğutulmuş suyla veya hazır içme suyuyla dolduruyoruz.

Diğer yarısına kadar da sirke koyuyoruz.

Bu suyu geniş bir kaba boşaltıyoruz.

İçine limon tuzunu şekeri ve tuzu ekleyip erimeye bırakıyoruz.

Şişeye biraz biber, bir iki sarımsak katıyoruz.

Şişe dolana kadar böyle devam ediyoruz.

Şişeyi ara sıra hafifçe tezgaha vurarak, biberlerin düzgünce yerleşmesini sağlıyoruz.

Bunu yapmayı unutmayalım.

Böylece pet şişe daha fazla biber alıyor, daha sıkı yerleşiyor.

Biberleri, pet şişelere yerleştirip, sonra turşu için hazırlanan sirkeli suyu ağzı dolana kadar pay ediyoruz.

Pet şişenin kapağını sıkıca kapatıyoruz.

Güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza ediyoruz.

Böylece iki yıl da kalsa bir şey olmaz.

3-4 haftada da yenmeye hazır hale geliyor.

Afiyet olsun…

Kaynak: Haberturk.com - Derleme: Youtube.com