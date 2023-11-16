Lezzetine Doyamayacaksınız! 😋 Airfreyde Kolayca Hazırlayabileceğiniz Hem Sağlıklı Hem de Lezzetli Karnabahar Tarifi

Karnabahar lezzetinin yanında oldukça sağlıklı bir sebzedir. Hele bir de yanına sos ve yoğurt da eklenince tadından vazgeçemezsiniz... İşte airfreyde yapabileceğiniz hem pratik hem de lezzetli karnabahar tarifi...

Airfreyde Soslu Karnabaharda TarifiMalzemeler;

Malzemeler;

1 adet küçük boy karnabahar

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı mısır unu

1 yemek kaşığı galeta unu

2 yemek kaşığı zeytinyağ

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

Haşlamak için;

Sıcak su



Hazırlanışı;

Küçük küçük parçalara ayırdığımız karnabaharları tencereye alalım ve üzerine geçecek kadar su ekleyelim. Karnabaharlarımızı 10 dakikaya haşlanmaya bırakalım.

Sosunu hazırlamak için geniş bir kabın içerisine yoğurt, yumurta ve zeytinyağını koyalım ve iyice çırpalım.

Malzemelerimizin içine mısır unu, galeta unu, tuz ve baharatlarımızı da ekleyip karışımımız pürüzsüz olana kadar karıştıralım.

Pişirme kağıdımızı airfreyimizin içine yerleştirelim.

Suyu süzülen karnabaharların sıcaklığı hafifledikten sonra hazırladığımız sosun içerisine ekleyelim ve ardından airfryer haznesine yerleştirelim.

Karnabaharları 180 °C’de 15 dakika pişirelim.

Piştikten sonra yoğurt ile servis edebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...