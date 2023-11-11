Kahvaltılık, atıştırmalık, ara sıcak, meze... Ne yapmak isterseniz o oluyor! Pratik hazırlık süresi ve nefis iç harcıyla, sofralarınıza renk katacak lezzetten parmak ısırtacak paçanga böreği tarifini aşağıda detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.

Lezzetten Parmak Isırtacak Paçanga Böreği Tarifi Nasıl Yapılır? Paçanga Böreği İçindekiler

İlk olarak, paçanga böreğinin iç harcını hazırlamak için yeşil biber, kırmızı kapya biber ve domatesleri küçük küçük doğrayın. Bu malzemeleri az sıvı yağda soteleyin ve bir kaba alın. Ardından, kabukları soyulmuş ve küp küp doğranmış domatesleri, rendelenmiş kaşar peyniri ve doğranmış pastırmayı ekleyip karıştırarak iç harcınızı hazırlayın.

Yufkayı büyük üçgen parçalara bölün. Her parçaya bolca iç harcını yerleştirerek, sigara böreği sarar gibi ama biraz daha irice sarın.

Hazırladığınız börekleri kızartmak için yaklaşık yarım çay bardağı sıvı yağ kullanın. Börekleri kızarttıktan sonra fazla yağını bırakmaları için kağıt havlu serili bir tabakta birkaç dakika bekletin.

Afiyet olsun! Bu lezzetli paçanga börekleri, sıcak sıcak servis edildiğinde enfes bir kahvaltı veya atıştırmalık seçeneği olacaktır.

Tarifte bahsedilen malzemeleri kişi sayısına göre artırabilir ve fazla yapıp derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Böylece istediğiniz zaman hızlıca kızartıp servis edebilirsiniz. Pastırmanın karakteristik tadı ve kaşar peynirinin lezzetli dokusuyla bu börek, özellikle kahvaltı sofralarınızı zenginleştirecek.

Unutmayın, tarife farklılık katmak için ince dilimlenmiş sucuk gibi alternatif malzemeler de kullanabilirsiniz. Şimdi, bu nefis paçanga böreği tarifini deneyerek sevdiklerinize sürpriz yapabilir ve lezzet dolu anlar yaşayabilirsiniz.