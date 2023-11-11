Lezzetten Parmak Isırtacak Paçanga Böreği Tarifi Nasıl Yapılır? Paçanga Böreği İçindekiler

Ara sıcakların şahı ile sofralarınızı üst seviyeye çıkartın! Lezzetten Parmak Isırtacak Paçanga Böreği Tarifi Nasıl Yapılır? Paçanga Böreği İçindekiler

Lezzetten Parmak Isırtacak Paçanga Böreği Tarifi Nasıl Yapılır? Paçanga Böreği İçindekiler
Lezzetten Parmak Isırtacak Paçanga Böreği Tarifi Nasıl Yapılır? Paçanga Böreği İçindekiler
Son Güncelleme:

Kahvaltılık, atıştırmalık, ara sıcak, meze... Ne yapmak isterseniz o oluyor! Pratik hazırlık süresi ve nefis iç harcıyla, sofralarınıza renk katacak lezzetten parmak ısırtacak paçanga böreği tarifini aşağıda detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.

Lezzetten Parmak Isırtacak Paçanga Böreği Tarifi Nasıl Yapılır? Paçanga Böreği İçindekiler

İlk olarak, paçanga böreğinin iç harcını hazırlamak için yeşil biber, kırmızı kapya biber ve domatesleri küçük küçük doğrayın. Bu malzemeleri az sıvı yağda soteleyin ve bir kaba alın. Ardından, kabukları soyulmuş ve küp küp doğranmış domatesleri, rendelenmiş kaşar peyniri ve doğranmış pastırmayı ekleyip karıştırarak iç harcınızı hazırlayın.

Yufkayı büyük üçgen parçalara bölün. Her parçaya bolca iç harcını yerleştirerek, sigara böreği sarar gibi ama biraz daha irice sarın.

Hazırladığınız börekleri kızartmak için yaklaşık yarım çay bardağı sıvı yağ kullanın. Börekleri kızarttıktan sonra fazla yağını bırakmaları için kağıt havlu serili bir tabakta birkaç dakika bekletin.

Lezzetten Parmak Isırtacak Paçanga Böreği Tarifi Nasıl Yapılır? Paçanga Böreği İçindekiler

Afiyet olsun! Bu lezzetli paçanga börekleri, sıcak sıcak servis edildiğinde enfes bir kahvaltı veya atıştırmalık seçeneği olacaktır.

Tarifte bahsedilen malzemeleri kişi sayısına göre artırabilir ve fazla yapıp derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Böylece istediğiniz zaman hızlıca kızartıp servis edebilirsiniz. Pastırmanın karakteristik tadı ve kaşar peynirinin lezzetli dokusuyla bu börek, özellikle kahvaltı sofralarınızı zenginleştirecek.

Unutmayın, tarife farklılık katmak için ince dilimlenmiş sucuk gibi alternatif malzemeler de kullanabilirsiniz. Şimdi, bu nefis paçanga böreği tarifini deneyerek sevdiklerinize sürpriz yapabilir ve lezzet dolu anlar yaşayabilirsiniz.

Masterchef Krokan Bush Tarifi Krokan Bush Nasıl Yapılır?Masterchef Krokan Bush Tarifi Krokan Bush Nasıl Yapılır?Yemek Tarifleri
# paçanga böreğinin tarifi # paçanga böreği içindekiler
Çok Okunanlar
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Dev İndirimler! 4-17 Kasım Arasında Çok Sayıda Üründe İndirim!
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Dev İndirimler! 4-17 Kasım Arasında Çok Sayıda Üründe İndirim!
Keyfiniz zehir olmasın! Roka İle Balığı Birlikte Yiyen Pişman Oluyor! Uzmanlar Uyardı!
Keyfiniz zehir olmasın! Roka İle Balığı Birlikte Yiyen Pişman Oluyor! Uzmanlar Uyardı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad Görüşecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad Görüşecek mi?
Ege'de ve Marmara'da Kuvvetli Yağış! Peki Ya Diğer İllerde Hava Nasıl Olacak?
Ege'de ve Marmara'da Kuvvetli Yağış! Peki Ya Diğer İllerde Hava Nasıl Olacak?
Antalya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem
Antalya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem
Öne Çıkanlar İsrail Filistin savaşında son durum! - Gürkan Demir İran'dan son dakika gelişmelerini aktardı İsrail Filistin savaşında son durum! - Gürkan Demir İran'dan son dakika gelişmelerini aktardı Çiya Tohumu Faydaları ve Tarifleri Çiya Tohumu Faydaları ve Tarifleri