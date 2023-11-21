Bu limon otu tarifi, soğuk kış günlerinde içinizi ısıtırken şifa dolu sıcacık bir lezzet şöleni sunuyor. Bu besleyici çorba, doğal malzemelerle hazırlanan tam bir bağışıklık savaşçısı! İşte, sofralarınıza renk katacak bu nefis limon otu çorbası tarifinin detayları:

Limon Otu Çorbası Nasıl Yapılır? Limon Otu Çorbası Tarifi

Limon otu çorbası için gereken malzemeler:

600 gram dilimlenmiş havuç

1 orta boy soğan

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı yumuşak köri tozu

1 litre tavuk suyu

150 ml hindistancevizi sütü

Doğranmış limon otu sapları

½ misket limonunun suyu

2 çorba kaşığı taze doğranmış kişniş

Tuz

Biber

Yapılışı:

600 gram dilimlenmiş havuç ve orta boy bir soğanı, soyduktan sonra küçük parçalar halinde doğrayın. Ardından, 4 çorba kaşığı zeytinyağını geniş bir tavada ısıtın ve doğranmış soğanı yağda yumuşayana kadar soteleyin.

Sotelenmiş soğanın üzerine doğranmış havuçları ve limon otunu ekleyin. 1 çay kaşığı yumuşak köri tozu ve 1 litre tavuk suyunu da karışıma ekleyerek malzemeleri bir araya getirin. Havuçlar yumuşayıncaya kadar, yaklaşık 15 dakika boyunca kısık ateşte pişirme işlemine devam edin.

Çorbanın lezzetine lezzet katmak için 150 ml hindistancevizi sütü, doğranmış limon otu sapları, ½ misket limonunun suyu ve 2 çorba kaşığı taze doğranmış kişnişi ekleyin. Son dokunuş olarak, tuz ve biberle çorbayı istediğiniz lezzete getirin.

Doğal ve sağlıklı malzemelerin bir araya geldiği bu çorba tarifini, hazırladıktan sonra dilerseniz daha pürüzsüz bir kıvam alması adına blendır kullanarak istediğiniz kıvama getirin. Servis öncesi, kase üstüne ekleyeceğiniz ekstra hindistancevizi sütü ve kişniş ile çorbayı süsleyerek göz alıcı bir sunum elde edin.

Bu limon otu Çorbası, pratikliği ve lezzetiyle sofralarınıza şıklık katacak. Soğuk kış günlerinde sıcacık bir çorba ile sevdiklerinizi ve kendinizi şımartın. Şimdiden afiyet olsun!