Limondan Alacağınız Maksimum Lezzet! Cheesecake Tadında Nefis Limon Topları!

Limon tek başına oldukça faydalı ve sevilen bir besin kaynağıdır. Aroma olarak sıkça kullanılan ve oldukça sevilen limon, birçok alanda kullanılır. Limonlu kek, limonlu kurabiye, limonlu cheesecake ve sayamayacağımız birçok lezzet vardır. Daha önce yediğiniz limon aromalı tatlıları unutun! Bu tat bambaşka bir lezzet! Hem ferahlığıyla içinize su serpmiş kadar olacak, hem de lezzetiyle tadını damaklarınızda bırakacak! Oldukça pratik bir tatlı tarifiyle geldik. Pratik bir tatlı olması, lezzetinden kesinlikle ödün vermiyor.

Hem lezzetli hem pratik limon topları, çay saatlerinizde, kahvenin yanına, tatlı krizlerinizde, özel misafirlerinizde veya ara öğünlerinizde hazırlayabileceğiniz nefis bir lezzet. İşte cheesecake tadında içinizi ferahlatacak nefis limon topları tarifi…

Cheesecake Tadında Limon Topları Tarifi

Malzemeler;

1,5 paket burçak bisküvi

Yarım paket krema

1 dolu yemek kaşığı labne

Yarım limonun suyu

1 adet limon kabuğu rendesi

100 gram beyaz çikolata

Üzeri İçin;

120 gram eritilmiş beyaz çikolata

Hazırlanışı;