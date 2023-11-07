Limondan Alacağınız Maksimum Lezzet! Cheesecake Tadında Nefis Limon Topları!
Cheesecake tadında nefis limon topları tarifi! Bu lezzete bayılacaksınız! Limondan alacağınız maksimum lezzetle ferah bir tat elde edin! İşte cheesecake tadında nefis limon topları tarifi…
Limon tek başına oldukça faydalı ve sevilen bir besin kaynağıdır. Aroma olarak sıkça kullanılan ve oldukça sevilen limon, birçok alanda kullanılır. Limonlu kek, limonlu kurabiye, limonlu cheesecake ve sayamayacağımız birçok lezzet vardır. Daha önce yediğiniz limon aromalı tatlıları unutun! Bu tat bambaşka bir lezzet! Hem ferahlığıyla içinize su serpmiş kadar olacak, hem de lezzetiyle tadını damaklarınızda bırakacak! Oldukça pratik bir tatlı tarifiyle geldik. Pratik bir tatlı olması, lezzetinden kesinlikle ödün vermiyor.
Hem lezzetli hem pratik limon topları, çay saatlerinizde, kahvenin yanına, tatlı krizlerinizde, özel misafirlerinizde veya ara öğünlerinizde hazırlayabileceğiniz nefis bir lezzet. İşte cheesecake tadında içinizi ferahlatacak nefis limon topları tarifi…
Cheesecake Tadında Limon Topları Tarifi
Malzemeler;
- 1,5 paket burçak bisküvi
- Yarım paket krema
- 1 dolu yemek kaşığı labne
- Yarım limonun suyu
- 1 adet limon kabuğu rendesi
- 100 gram beyaz çikolata
Üzeri İçin;
- 120 gram eritilmiş beyaz çikolata
Hazırlanışı;
- Kremanızı bir tavaya koyarak ocağa alın ve kenarlarından kaynamaya başlayınca ocaktan alın.
- Ocaktan aldığınız kremanın içerisine beyaz çikolatanızı ekleyin. Çikolatanın kremanın içerisinde iyice erimesini sağlayın.
- Krema ve çikolata karışımının soğuduğundan emin olduğunuzda; bisküvi, limon suyu, limon kabuğu rendesi ve labneyi ilave ederek güzelce birbirine yedirin.
- Bu aşamada elde ettiğiniz karışım yumuşak olabilir. Dilerseniz dolapta sertleşmesi için bir süre bekletebilir, dilerseniz biraz daha bisküvi ilave edebilirsiniz.
- Karışımı küçük parçalara bölerek ceviz büyüklüğünde toplar haline getirin.
- Soğuyan ve dinlendirdiğiniz topları, benmari usulü erittiğiniz çikolataya bulayın ve tekrar soğuması için buzdolabında dinlendirin. Topların üzerine güzel gözükmesi için limon kabuğu rendesi serpiştirebilirsiniz.
- Ayrıca çikolata kullanmak istemiyorsanız toplarınızı, Hindistan cevizine de bulayabilirsiniz.
- Dinlendiğinden ve soğuduğundan emin olduğunuz limon toplarınızı servis edebilirsiniz.
- Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.