Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır? Orijinal lokanta usulü mercimek çorbası tarifi

Sarı mercimeğin muhteşem rengi, pürüzsüz dokusu ve enfes tadıyla evinizde soğuk kış günlerinizin vazgeçilmezi lokanta usulü mercimek çorbası yapmak artık çok kolay. Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır? Orijinal lokanta usulü mercimek çorbası tarifi

Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır? Orijinal lokanta usulü mercimek çorbası tarifi
Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır? Orijinal lokanta usulü mercimek çorbası tarifi
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Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi, lokantaların en sevilen çorbası: Mercimek çorbası. Evde bu lezzeti yaşamak isteyenler için özel bir tarifimiz var. Sarı mercimeğin muhteşem rengiyle, pürüzsüz dokusuyla sofralarınıza konuk olacak bu çorba, adeta bir ödül gibi gelir insana. Şimdi, lokanta usulü mercimek çorbası tarifini sizinle paylaşıyoruz.

Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır? Orijinal lokanta usulü mercimek çorbası tarifi

LOKANTA USULÜ MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR? ORİJİNAL LOKANTA USULÜ MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Lezzeti kadar sağlığa da faydalı olan bu çorba için gereken malzemeleri hazırlayın ve mutfağa adım atın.

Malzemeler:

1 su bardağı sarı mercimek
1,5 su bardağı tavuk suyu
4 su bardağı sıcak su
1 tatlı kaşığı tuz
1 adet soğan
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı pul biber

Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır? Orijinal lokanta usulü mercimek çorbası tarifi

Yapılışı:

Sarı mercimekleri bol suda iyice yıkayın.

Tereyağını eritin ve küp küp doğradığınız soğanları ve ezdiğiniz sarımsakları tencerede kavurun.

Soğanlar hafif pembeleşince unu ekleyin ve unu kavurmaya devam edin.

Unun kokusu çıkınca tavuk suyunu ekleyin ve çırpma teli kullanarak karıştırın.

Mercimekleri ekleyin ve ardından sıcak suyu da ilave ederek karıştırın. Kaynamaya bırakın.

Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır? Orijinal lokanta usulü mercimek çorbası tarifi

Su kaynadığında tuzu ekleyin ve mercimekler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin.

Kaynayan çorbayı blenderdan geçirin ve pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Daha sonra ince delikli bir süzgeçten süzerek çorbanın pürüzsüz olduğundan emin olun.

Üzeri için:

Tereyağını eritin ve içine pul biberi ekleyerek kavurun.

Kaynayan çorbanın üzerine bu tereyağı karışımını dökün ve tahta kaşıkla karışmasına yardımcı olun.

Afiyetle yiyebilmeniz için bu lezzeti bol limon, pul biber ve nane ile süsleyerek servis edebilirsiniz. 

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