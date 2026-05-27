Lokum gibi kavurma nasıl yapılır? İşte etleri yumuşacık yapan o gizli formül

KURBAN BAYRAMI SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ

Kurban Bayramı denildiğinde akla ilk gelen yemeklerin başında kavurma geliyor. Ancak dışı sert, içi kuru olmayan; lokum kıvamında bir kavurma yapmak için yalnızca et seçimi yeterli olmuyor.

Uzmanlara göre yumuşacık kavurmanın sırrı üç temel aşamada saklı: kaliteli et, doğru pişirme yöntemi ve soda.

ETİN DİNLENDİRİLMESİ EN KRİTİK AŞAMA

Uzmanlar özellikle Kurban Bayramı’nda yapılan en büyük hatanın, yeni kesilen etin dinlendirilmeden pişirilmesi olduğunu belirtiyor.

Kavurmalık etin sertliğini kaybetmesi için 12 ila 24 saat arasında serin bir ortamda bekletilmesi gerekiyor.

Lezzet açısından pembe renkli etlerin tercih edilmesi öneriliyor.

KAVURMA NASIL PİŞİRİLMELİ?

İşin uzmanlarına göre kavurmanın lezzeti fazla baharattan değil, etin kendi doğallığından geliyor.

Pişirme aşamasında ilk olarak sığır iç yağı ya da kuyruk yağı tencerede eritiliyor. Ardından oluşan kıkırdaklar süzülüyor.

Daha sonra kuşbaşı doğranmış ve dinlendirilmiş etler yüksek ateşte mühürleniyor. Bu işlem etin suyunun içinde kalmasını sağlıyor.

Etler suyunu salıp yeniden çekene kadar tencerenin kapağı kapalı şekilde kısık ateşte pişiriliyor.

TUZU ERKEN EKLEMEYİN

Uzmanlar, kavurmanın sertleşmemesi için tuzun erken atılmaması gerektiğini vurguluyor.

Tuz ve isteğe bağlı karabiberin, pişirme işleminin son 10-15 dakikasında eklenmesi öneriliyor.

LOKUM GİBİ KIVAMIN SIRRI: SODA

Son yıllarda kavurmayı daha hızlı ve yumuşak hale getirmek için kullanılan yöntemlerden biri de soda oldu.

Uzmanlara göre sodanın içindeki mineraller ve asidik yapı, etin bağ dokularını gevşeterek liflerin daha hızlı yumuşamasını sağlıyor.

Kavurma yaparken et mühürlenip suyunu çekmeye başladıktan sonra tencereye yarım şişe soda ya da bir çay bardağı soda eklenmesi tavsiye ediliyor.

PİŞME SÜRESİNİ KISALTIYOR

Soda kullanımı yalnızca eti yumuşatmakla kalmıyor, aynı zamanda pişme süresini de ciddi ölçüde azaltıyor.

Uzmanlar, sodanın etin kurumasını önlediğini ve iç kısmının nemli kalmasını sağladığını belirtiyor.

Ayrıca doğal mineral içeriği sayesinde kavurmanın tadında yapay bir aroma bırakmadığı, aksine ağızda dağılan bir kıvam oluşturduğu ifade ediliyor.