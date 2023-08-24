Manisalılar Kışlık Tarhanayı böyle hazırlıyor! 2 sene taze kalıyor ve bozulmuyor

Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan tarhana, Türk mutfağının en önemli yemeklerinden biridir. Özellikle Manisa bölgesinde yapılan tarhana, hem lezzetiyle hem de dayanıklılığıyla öne çıkmaktadır.

Manisalılar, kışlık tarhanayı özenle hazırlarlar ve bu sayede iki sene boyunca taze kalmasını sağlarlar. Bu da tarhananın bozulmadan tüketilmesine olanak tanır.

Tarhana yapımı, oldukça zahmetli bir süreçtir. İlk olarak, yoğurt, un ve baharatlar karıştırılır ve hamur haline getirilir. Daha sonra bu hamur, güneşte kurutulur ve ufalanır. Bu işlem, tarhananın dayanıklılığını arttırır.

Manisalılar, tarhanayı hazırlarken özellikle baharat konusunda oldukça titiz davranırlar. Tarhanaya katılan baharatlar, hem lezzetini arttırır hem de sağlık açısından faydalıdır. Özellikle kekik, nane ve sarımsak gibi baharatlar, tarhananın lezzetini arttıran önemli unsurlardandır.

Tarhana, kış aylarında sıcak bir çorba olarak tüketilir ve soğuk kış günlerinde vücudu ısıtır. Ayrıca, tarhana çorbası sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak sağlığını korur.

Manisalıların tarhana yapımındaki özeni ve titizliği, bu lezzetli yemeğin dayanıklılığına da yansımaktadır.

KLASİK TARHANA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

4 yemek kaşığı toz tarhana

1 yemek kaşığı kuru nane

7 su bardağı su

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 diş sarımsak (ezilmiş)

TARİF

Toz tarhanayı geniş bir karıştırma kasesine alın. Üzerine toz nane ve oda sıcaklığındaki 2 bardak suyu ekleyerek bir çırpıcı yardımıyla karıştırın. Tarhana yumuşayana dek, yaklaşık 15 dakika boyunca oda sıcaklığında yumuşamaya bırakın.

Bu sırada geniş bir tencereye sıvıyağ ve tereyağını ekleyip, orta ateşte eritmeye başlayın. Ezilmiş sarımsak ve salçayı ekleyerek kavurmaya başlayın.

Yumuşayan tarhana karışımını ekleyin, ardından tuzunu da ekleyin ve karıştırın.

Kalan 5 su bardağı suyu ve tencereye ekleyin. Ara ara karıştırarak koyulaşana dek pişirin.

Kaynayan çorbayı bekletmeden sıcak olarak servis edin. Pişirdikçe koyulaşan bir çorba olduğu için daha sonra tüketecekseniz üzerine su ilave etmenizi öneririz.



AFİYET OLSUN!