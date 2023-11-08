Türkiye'de "Krokan Bush" olarak bilinen ve MasterChef yarışmalarında büyük ilgi gören gösterişli bir tatlı var. Orijinal adı "Croquembouche" olan bu klasik Fransız tatlısı, adıyla anlatılan gibi ağızda çıtır çıtır bir lezzeti temsil ediyor. Ancak Krokan Bush sadece bir tatlı değil, aynı zamanda tarihi bir mirası da taşıyor. İşte bu tatlı tarifinin hikayesi ve nasıl yapılacağına dair detaylar.

Masterchef Krokan Bush Tarifi Krokan Bush Nasıl Yapılır?

Bazı kaynaklara göre, bu muhteşem tatlıya Fransız Devrimi'nden hemen sonra ünlü şef Marie-Antoine Carême (1783-1833) tarafından hayat verildi. Bu tatlı, yüksek bir piramit şeklinde inşa edilen ve karamelize şekerle kaplanmış, içi krema dolgulu pataşu hamuru toplarından oluşur.

19. yüzyılda Krokan Bush, imparatorluk ziyafetlerinin ve büyük dini kutlamaların vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu gösterişli tatlı, kralların davetlerinde ve özel günlerde servis edildi. Tarihi boyunca Krokan Bush, ağızda çıtır çıtır deneyimini sunarken, bu lezzeti başarıyla yemek de büyük bir zorluk olmuştur. Bazı kaynaklara göre, tatlı tarihsel olarak ağır bir bıçak veya kılıçla kesilerek servis edilir, ve konuklar profiterolleri yerdi.

Krokan Bush'un Yapılışı

Malzemeler:

Hamuru için:

450 gr su

200 gr tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

10 adet yumurta

310 gr un

Kreması için:

4 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı mısır nişastası

5 gr vanilin

500 gr süt

5 yemek kaşığı tereyağı

100 gr şeker

Karamel için:

600 gr şeker

120 gr su

Yapılış Aşamaları:

İlk olarak, şu hamuru için tencereye su, tereyağı, tuz ve şeker koyarak kaynatın. Su kaynarken unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

Ardından karışımı ocaktan alıp ılımaya bırakın. Ilındığında bir yandan çırparak tek tek yumurtaları ekleyin.

Elde ettiğiniz hamuru bir sıkma kabına alın ve yağlı kağıt üzerinde eşit büyüklüklerde sıkın.

190 derecede önceden ısıtılmış fırında 35 dakika pişirin.

Krema için:

Un, nişasta, yumurta sarısı, vanilin ve şekeri karıştırarak bir tencereye alın.

Kıvam aldıktan sonra altını kapatın ve içerisine tereyağı ekleyin. Soğumaya bırakın.

Karamel için:

Karamel sos için, şeker ve suyu ocakta renk alana kadar pişirin.

Krokan Bush'un İncelikleri:

Soğuyan şu hamurlarının altına delik açarak hazırladığınız kremayı sıkın.

Üzerine sıcak karamel sosu dökerek tatlıyı süsleyin.

Krokan Bush tarifiyle Fransız mutfağının zarif dokunuşunu sofranıza taşıyın ve bu tarihi tatlıyı denemenin keyfini çıkarın. Hem yapımı hem de sunumuyla özel günlerinizde, davetlerinizde büyüleyici bir seçenek olabilir. Soğuk servis edilen bu muhteşem tatlı, hem göze hem de damaklara hitap eder. Yapımı biraz özen gerektirse de, sonuç sizi ve misafirlerinizi büyüleyecektir. Afiyet olsun!