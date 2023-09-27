Osmanlı saray mutfağının nadide tatlarından biri olan Terkib-i çeşidiyye yemeği, günümüzde MasterChef programında tekrar popüler hale geldi. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya tarafından anlatılan bu tarif, Türk mutfağının zenginliği ve lezzetini yansıtan bol malzemeli bir örnektir. Hem göze hem de damaklara hitap eden bu yemeği yapmak için ihtiyacınız olan malzemeleri ve adımları sizler için derledik. Şimdi Terkib-i Çeşidiyye'nin lezzet dolu dünyasına adım atma vakti!

MasterChef Terkib-i Çeşidiyye Tarifi Nasıl Yapılır? Osmanlı Mutfağının Lezzeti

Malzemeler:

2 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

1 çay bardağı taze bezelye

1 çay bardağı taze fasulye

1 çay bardağı havuç

1 çay bardağı mantar (isteğe bağlı)

1 çay bardağı mısır taneleri (isteğe bağlı)

1 çay bardağı kuş üzümü veya kuru kayısı (isteğe bağlı)

1 çay bardağı badem veya çam fıstığı (isteğe bağlı)

1 çay bardağı yeşil biber (isteğe bağlı)

1 çay bardağı kırmızı biber (isteğe bağlı)

1 çay bardağı sarı biber (isteğe bağlı)

1 çay bardağı yeşil soğan (isteğe bağlı)

1 çay bardağı maydanoz (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber

4 su bardağı su veya tavuk suyu

Parmaklarınızı yiyeceksiniz!

Yapılışı:

Pirinçleri yıkadıktan sonra süzün.

Büyük bir tencerede yağı eritin ve badem veya çam fıstığını ekleyin, biraz kızartın.

Bezelye, fasulye ve havuçları ekleyin ve 2-3 dakika kadar soteleyin.

Mantar, mısır, kuş üzümü veya kuru kayısı gibi malzemeleri ekleyin ve sotelemeye devam edin.

Doğranmış biberleri ve yeşil soğanı ekleyin. 2-3 dakika daha soteleyin.

Pirinci ekleyin ve tenceredeki malzemeleri karıştırın.

Su veya tavuk suyunu ekleyin ve tuz karabiberle tatlandırın.

Tencerenin kapağını kapatın ve pilav suyunu çekene kadar düşük ateşte pişirin.

Pilavın pişmesine yakın üzerine doğranmış maydanozu ekleyin ve karıştırın.

Pilavı servis tabağına alın ve üzerine kızartılmış badem veya çam fıstığı ekleyerek servis edin. Afiyet olsun!

Terkib-i çeşidiyye, Osmanlı saray mutfağının lezzetli bir mirasıdır. Bu tarifi deneyerek Türk mutfağının zenginliğini sofranıza taşıyabilirsiniz. Tarifin püf noktası, elmaların terletilerek pişirilmesidir, bu da yemeğin karakteristik özelliklerinden biridir.