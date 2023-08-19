Mayasız ekmek nasıl yapılır? Evde ekmek yapmanın püf noktaları

Daha sade, hafif bir ekmek türü mü arıyorsunuz? Hazımsızlık ya da şişkinlikten mi muzdaripsiniz? Sizin aradığınız çözüm mayasız ekmek tüketmek olabilir! Mayasız ekmek tarifi ile sofralarınıza hem sağlık hem de lezzet katın. Bu pratik tarifle evde kendi ekmeğinizi yapabilir, kahvaltılarınızı daha da özel hale getirebilirsiniz. İşte püf noktalarıyla birlikte pratik mayasız ekmek tarifi:

MAYASIZ EKMEK NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı su

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

2,5 – 3 su bardağı un

Üzeri için susam ve çörek otu

Yapılış:

Yoğurma kabına 2,5 su bardağı unu alın. Üzerine süt, su, sıvı yağ, kabartma tozu ve tuzu ekleyerek hamuru yavaşça yoğurun. Daha sonra kalan yarım su bardağı unu ekleyin ve hamuru toparlayın. Hamurun ele hafif yapışacak yumuşaklıkta olması önemlidir. Aşırı yoğurma işleminden kaçının; malzemelerin karışması ve toparlanması yeterli olacaktır. Hazırlanan hamuru yağlanmış ve unlanmış bir 18 cm çapında yuvarlak kalıba veya tercih ettiğiniz başka bir kalıba aktarın. Hamuru spatula yardımıyla kalıba yayın, ancak çok fazla bastırmadan şekil verin. Üzerine susam ve çörek otu serpin, ardından 180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35 dakika boyunca pişirin. Ekmek yüzeyi güzelce renk alıp kızarana kadar pişirme işlemini sürdürün. Fırından çıkan ekmeği ilk sıcağı çıktığında dilimleyerek servis edebilirsiniz.

EVDE EKMEK YAPMANIN PÜF NOKTALARI: