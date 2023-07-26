Menemen böyle pişirildiğinde lezzeti katlanıyormuş: Üstelik çok sulu oluyor...

Menemen, Türk mutfağına özgü bir kahvaltılık yemektir. Genellikle kahvaltıda tüketilen menemen, yumurta, domates, biber ve baharatlarla hazırlanır. Bu lezzetli yemek, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olup, birçok kişi tarafından sevilerek tüketilmektedir.

Menemen yapımı oldukça kolaydır. İlk olarak, domates ve biberler doğranarak tavada kavrulur. Ardından çırpılmış yumurtalar eklenir ve karıştırılır. Baharatlarla lezzetlendirilen menemen, sıcak servis edilir. Menemenin içine bazen sucuk veya peynir de eklenerek daha da lezzetli hale getirilebilir.

Menemenin sağlığa olan faydaları da oldukça fazladır. İçerdiği protein sayesinde tokluk hissi verirken, antioksidanlar sayesinde de vücudu hastalıklara karşı korur. Ayrıca, menemenin içinde bulunan domates ve biberler, C vitamini açısından oldukça zengindir. Menemenin hazırlanışı da çok kolaydır.

MENEMENİN BOL SULU OLMASI İÇİN TÜYO

Bol sulu bir menemen tarifi için yapmanız gereken tek şey tavaya 1 çay bardağı kadar sıcak su eklemek. Bu sayesinde menemen bol sulu ve çok lezzetli olacaktır .

MENEMEN TARİFİ NASILDIR?

MENEMEN TARİFİ

Malzemeler:

3 domates

3 adet yeşil biber

1 çay kaşığı tuz

3 adet yumurta

Karabiber ya da kimyon

-Soğanlı yapacaksanız 1 adet ince kıyılmış soğan

-Sucuklu yapacaksanız 7-8 dilim sucuk

-Kaşarlı yapacaksanız küçük bir 1 kase rendelenmiş kaşar

Üzeri için:

Kekik

Nasıl yapılır?

Yeşil biberleri ince ince dilimleyip yağda rengi dönene dek pişirin. (Yakmamaya özen gösterin.) Ardından küp küp doğranmış ya da rendelenmiş domatesleri ekleyin. Domatesler pişerken dilediğiniz baharatları ve tuzu ekleyin. Domatesler suyunu salıp çekmeye başlarken ve tamamen yumuşamışken yumurtaları da kırıp karıştırın. Yumurtalar piştiğin de menemeniniz yemeye de hazır demektir. Menemeni yumurtasız olarak da yiyebilirsiniz. Domates piştikten sonra ocaktan alınıp da servis edilebilir.

*Eğer menemeni soğanlı yapacaksanız; en başta biberlerle beraber ince ince doğranmış bir soğanı da malzemelere eklemelisiniz.

*Kaşarlı istiyorsanız menemenin yumurtası pişmeye yakın kaşar rendesinin tamamını menemenin üzerine boşaltın ve tavanın üzerini de bir kapakla kapatıp 1 dakika ateşte ve 1 dakika da ocağı kapatıp bekleterek pişirin.

*Sucuklu menemen yapmak isterseniz de biberden sonra yarım ay şeklinde dilimlenmiş sucukları ekleyip pişirmelisiniz. Sonra sırayla domates ve yumurta eklenebilir.

Tüm bu seçeneklerden kendi menemen tarifinizi de oluşturabilirsiniz. Menemen piştikten sonra üzerine kekik serpip tava ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

kaynak: haberturk.com