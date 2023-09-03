Mercimek çorbasına lezzet katıyor! Birçok aşçı pişirirken mutlaka ekliyor

Ulusal.cm.tr'de aktarılanlara göre; Mercimek çorbası pişirirken, çorbanın lezzetini artırmak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. İşte, mercimek çorbası pişirirken dikkat edilmesi gereken 5 önemli nokta:

1. Mercimekleri önceden ıslatın



Mercimek çorbası yaparken, mercimekleri önceden ıslatmak önemlidir. Bu sayede, mercimekler daha hızlı pişer ve çorbanın kıvamı daha lezzetli olur. Mercimekleri en az 2 saat önceden ılık suda bekletin ve suyunu süzün.

2. Soğan ve sarımsak kullanın



Mercimek çorbasının lezzetini artırmak için, soğan ve sarımsak kullanabilirsiniz. Soğan ve sarımsak, çorbanın tadını zenginleştirir ve aromasını artırır. Soğanları küçük küpler halinde doğrayın ve soteleyin. Sarımsakları da ince ince doğrayın ve soğanlarla birlikte soteleyin.

3. Tavuk suyu kullanın



Mercimek çorbasının lezzetini artırmak için, tavuk suyu kullanabilirsiniz. Tavuk suyu, çorbanın lezzetini katlar ve daha doyurucu bir hale getirir. Tavuk suyu yerine, sebze suyu da kullanabilirsiniz.

4. Baharatları doğru kullanın



Mercimek çorbasında baharatların kullanımı da önemlidir. Kuru nane, kekik, kimyon gibi baharatları kullanarak, çorbanın lezzetini artırabilirsiniz. Ancak, baharatları fazla kullanmamaya dikkat edin.

5. Limon suyu ekleyin



Mercimek çorbasının lezzetini artırmak için, son olarak limon suyu ekleyebilirsiniz. Limon suyu, çorbanın tadını daha ferahlatır ve lezzetini artırır. Limon suyunu çorbanın üzerine sıkın ve karıştırın.

KIRMIZI MERCİMEK ÇORBASI MALZEMELER

8 bardak et suyu

1,5 su bardağı kırmızı mercimek

2 adet iri soğan

1,5 çorba kaşığı sıvıyağ

2 kahve fincanı un

1 tatlı kaşığı kırmızı biber

Yeteri kadar tuz



KIRMIZI MERCİMEK ÇORBASININ YAPILIŞI

Tencereye yıkanmış kırmızı mercimekler 2 bardak su ile konur.

Orta ısıda mercimekler yumuşayıncaya kadar pişirilir.

Mercimekler iyice yumuşayınca orta delikli bir süzgeçten geçirilir.

Başka bir tencerede sıvıyağ ile soğan koyularak kavrulur.

Soğanlar pembeleşince un katılır.

Hızlı karıştırılarak 2-3 dakika kavrulur.

Bu karışımın içine mercimekler, tuz ve kırmızı pul biber eklenir

8 bardak et suyu da katıldıktan sonra, kapağı yarı örtülü durumda 10 dakika kaynatılır.

Bu sürenin sonunda tadına bakılır.

Eğer tuzu ve biberi eksikse ilave edilir.

Afiyet olsun…

Kaynak: haberturk.com, youtube.com, ulusal.com.tr

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