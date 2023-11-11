Milföyden Gözleme Nasıl Yapılır? Evde Milföy Hamuru Nasıl Yapılır?
El açması yemekleri yapmak bazen sandığımızdan çok daha fazla zamanımızı alıp yorucu olabiliyor. Sizler için milföyden gözleme nasıl yapılır tüm püf noktalarıyla anlatıyoruz! Gözlemeleriniz el açmasını aratmayacak. Tarifin detayları yazımızda!
Evde Milföy Hamuru Nasıl Yapılır? El açması gibi incecik olacak milföyden gözleme nasıl yapılır tarifinin püf noktalarını sizler için yazdık!
Leziz Bir Gözleme Tarifi! Milföyden Gözleme Nasıl Yapılır?
Milföy, hamur işlerinin mükemmel bir örneğidir ve tatlı ve tuzlu tariflerde sıklıkla kullanılan çok yönlü bir malzemedir. İnce hamur katmanları pişirildiğinde hafif ve çıtır bir dokuya dönüşür ve yemek dünyasına benzersiz bir lezzet katar. Fransız mutfağının vazgeçilmez malzemelerinden biri olarak bilinse de milföyün kökeni Orta Asya'ya kadar uzanır.
Orta Asya'da bulunan hamur işlerinden evrimleşen milföy, zamanla Avrupa mutfağında popüler hale gelmiş ve çeşitli lezzetlerle birleşerek bugünkü halini almıştır. Milföy hamurunun yapılışı, onu kat kat açıp aralarına yağ veya margarin sürerek katlayıp tekrar açma işlemine dayanmaktadır. Bu işlem, hamurun içinde hava hapseder ve milföyün piştiğinde hafif ve çıtır bir dokuya sahip olmasını sağlar. Milföy hamuru, tatlı ve tuzlu birçok tarifte başrolü oynar. Tatlı milföy tarifleri arasında elmalı milföy, çikolatalı milföy çıtırı ve meyveli milföyler bulunurken, tuzlu milföy tarifleri arasında peynirli milföy, ıspanaklı milföy ve kıymalı milföy gibi seçenekler mevcuttur. Sizler için milföyden gözleme nasıl yapılır tarifi veriyoruz!
Milföyden Gözleme Tarifi
Milföyden gözleme, hızlı ve lezzetli bir atıştırmalık veya kahvaltılık seçeneğidir. İşte milföyden nefis gözleme tarifi:
Malzemeler:
4 adet milföy hamuru
200 gram beyaz peynir (isteğe bağlı diğer malzemeler: ıspanak, sucuk, domates, biber gibi)
1 yumurta (gözlemenin üzerine sürmek için)
Susam veya çörek otu (isteğe bağlı, gözleme üzerine serpmek için)
Yapılışı:
- Milföy hamurlarını buzdolabından çıkartın ve oda sıcaklığında biraz yumuşamasını bekleyin.
- Beyaz peyniri ufalayın veya istediğiniz diğer iç harç malzemelerini hazırlayın.
- Milföy hamurlarını unlu bir zeminde merdane yardımıyla açın. Hamurları istediğiniz büyüklükte dikdörtgen veya kare şeklinde kesin.
- Milföy hamurlarının ortasına hazırladığınız iç harçtan koyun. Beyaz peynir kullanıyorsanız, peyniri hamurun ortasına eşit bir şekilde paylaştırın. Diğer malzemeleri de istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz.
- Milföy hamurunun iki kenarını iç harcın üzerine getirin ve gözleme şeklini almasını sağlayın. Dilerseniz hamurların uçlarına çatalla hafifçe bastırarak kapatma işlemini sağlamlaştırabilirsiniz.
- Hazırladığınız gözlemelerin üzerine çırpılmış yumurta sürün. Böylece fırında güzelce kızaracaktır.
- İsteğe bağlı olarak susam veya çörek otu serpiştirerek gözleme üzerine güzel bir aroma katın.
- Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 17 dk gözlemeler kızarana kadar pişirin.