Nohut yemeğine meğer lezzet katıyormuş! Tüm aşçıların uyguladığı basit teknik

Nohut yemeği, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak, bazı kişiler nohut yemeğinin lezzetinin yeterince güçlü olmadığını düşünebilirler. İşte tam da bu noktada, aşçıların uyguladığı basit bir teknik devreye giriyor!

Nohut yemeğine lezzet katmak için yapılması gereken ilk şey, nohutları önceden ıslatmaktır. Nohutları en az 6 saat önceden suda bekletmek, nohutların daha kolay pişmesini ve daha lezzetli olmasını sağlar.

İkinci adım ise, nohutların pişirilmesidir. Nohutlar, tencereye konulduktan sonra üzerine su eklenir ve kaynatılır. Kaynatma işlemi sırasında, nohutların üzerinde oluşan köpükler alınmalıdır. Bu işlem, nohutların daha lezzetli ve pürüzsüz olmasını sağlar.

Üçüncü adım ise, nohut yemeğine baharat eklemektir. Nohut yemeği için kullanılabilecek baharatlar arasında kimyon, kekik, karabiber ve pul biber gibi baharatlar bulunur. Bu baharatlar, nohut yemeğine farklı bir tat ve aroma katarken, aynı zamanda nohutların sindirilmesine de yardımcı olur.



Son olarak, nohut yemeği servis edilmeden önce üzerine limon suyu sıkılabilir. Limon suyu, nohut yemeğine ekstra bir lezzet ve tazelik katar.

ETLİ NOHUT TARİFİ



Nohut yemeği malzemeleri;

300 gram kuşbaşı dana eti

2 su bardağı nohut

1 adet soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı pulbiber, karabiber ve tuz

Nohut yemeği nasıl yapılır?



Nohutu bir gece önceden suya koyun. Ertesi gün kuşbaşı eti 1 bardak su ile yaklaşık yarım saat haşlayın. Soğanı soyup ince ince doğrayın. Yağı düdüklü tencereye alın üzerine soğanları koyun ve hafif pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine sulandırdığınız salçayı koyun pişirin. Ardından et ve nohutu ekleyin. Tuz ve baharatları da attıktan sonra karıştırın. Üzerini geçecek şekilde su koyun. Kaynayınca düdüklü tencerenizin kapağını kilitleyip en az 30 dakika kadar pişirin. Düdüklünün kapağını açıp piştiğine emin olduktan sonra tekrar kapatıp dinlenmeye bırakın. Nohut yemeği dinlenirken tüm malzeme ile karışır ve daha yoğun tat ortaya çıkar. Afiyet olsun...

Nohut yemeğinin yanına yakışan lezzetler

Nohut yemeği, Türk mutfağının en lezzetli yemeklerinden biridir. Ancak, tek başına servis edildiğinde sıkıcı olabilir. Bu nedenle, nohut yemeğinin yanına yakışacak 5 farklı yemeği sizin için derledik.

1. Pilav: Nohut yemeğinin yanında servis edebileceğiniz en kolay yemek pilavdır. Hem nohut yemeğiyle uyumlu bir lezzeti vardır hem de doyurucudur. Üstelik pilavın yapımı da oldukça basittir.

2. Taze Yeşillik Salatası: Nohut yemeğinin yanında servis edebileceğiniz diğer bir lezzetli seçenek de taze yeşillik salatasıdır. Bu salata, nohut yemeğinin ağır lezzetini dengeleyerek ferah bir tat sunar.

3. Kıymalı Patates Yemeği: Nohut yemeğinin yanına kıymalı patates yemeği servis etmek de harika bir seçenektir. Bu yemek, nohut yemeğiyle uyumlu bir lezzete sahiptir ve doyurucudur.

4. Kuru Fasulye: Nohut yemeği gibi, kuru fasulye de Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir. İkisi bir arada servis edildiğinde de oldukça lezzetli bir kombinasyon ortaya çıkar.

5. Yoğurtlu Patlıcan: Nohut yemeğiyle uyumlu bir diğer seçenek de yoğurtlu patlıcandır. Bu yemek, nohut yemeğinin ağır lezzetini dengeleyen ferah bir tat sunar ve oldukça sağlıklıdır.

Kaynaklar: haberturk.com - yenidevir.com.tr - ulusal.com.tr