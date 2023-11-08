Öğrenciler İçin Pratik Ev Yemekleri 🍲 Az Malzeme İle Kolayca Yemeklerinizi Hazırlayın
Okuldu, sınavdı derken öğrenciler yoğun bir temponun içerisindeler. Akşam olunca da en uygun malzemelerle ve pratik şekilde hangi yemeği yapabileceklerini düşünüyorlar. İşte siz değerli öğrenciler için hem uygun hem de pratik yemek tarifi listesi hazırladık...
FELLAH KÖFTESİ
Hamuru için; 2 su bardağı köftelik ince bulgur, 3su bardağı sıcak su, 1adet yumurta, 1su bardağı un, 1,5tatlı kaşığı tuz
Sosu için: 3 adet rendelenmiş domates, 2 diş sarımsak, 1/3su bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı tuz
Hamuru hazırlamak için:
- Derin bir kabın içine ince bulguru koyun. Üzerine sıcak su ilave edin.
- Üzerini streç filmle kapatıp suyunu çekmesi için dinlendirin.
- Dinlendikten sonra içine yumurta ve tuz ilave edip, azar azar un ilave ederek yoğurun.
- Elinizi hafifçe ıslatın. Hazırladığınız hamurdan minik parçalar alın. Yuvarlayarak şekil verin.
- Parmağınızla ortasına şekil verin.
- Hafif unlanmış bir kabın içinde harmanlayın.
- Derin bir tencerenin içine sıcak su ilave edin.
- İçine 1 çay kaşığı kadar tuz atın. Hazırladığınız köfteleri suyun içine atın ve haşlayın.
Sosu için:
- Bir tavanın içine zeytinyağını alın.
- Sarımsakları ekleyin.
- Ardından rendelenmiş domatesleri ilave edin. Karıştırın.
- Biber salçasını, tuz ve toz biberi ilave ederek kıvam almasını sağlayın. Ardından ocaktan alın.
Birleştirme aşaması:
- Haşlanan köfteleri süzdürün ve bir kabın içine alın.
- Hazırladığınız sosu üzerine dökün, karıştırın ve servis edin.
KARIŞIK KIZARTMA
Malzemeler; 3 adet patlıcan, 3 adet patates, 2adet havuç, 3-4 adet köy biberi
Sosu için; 2 adet domates, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 4 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı karabiber
Hazırlanışı:
- Patates ve havucun kabuklarını soyun. Patlıcanlı alacalı şekilde soyun ve tüm sebzeleri küp küp olacak şekilde doğrayın.
- Yağı tavaya alın ve iyice kızdırın. Ardından patatesleri içerisine ilave ederek güzelce kızartın. Kevgir yardımıyla kızaran patatesleri kağıt havlu serili bir tabağa alın.
- Patateslerden sonra patlıcanları kızartın. Patlıcanları da yağdan aldıktan sonra havuçları ve son olarak biberleri kızartın.
- Sos için domatesleri rendeleyip tavaya alın.
- İçine baharat, yağ ve sarımsakları ekleyerek suyunu çekene kadar pişirin.
- Kızarmış sebzeleri bir tabağa alın.
- Üzerine domates sos gezdirerek servis edin. Afiyetler olsun.
KISIR
Malzemeler; 2 su bardağı ince bulgur 1,5 su bardağı sıcak su, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1tatlı kaşığı pul biber, 2 adet limon suyu, 1/2 çay bardağı nar ekşisi, 6 dal taze soğan, 1/2 demet maydanoz, 1/2 demet taze nane
Hazırlanışı:
- Kısır tarifi için 2 su bardağı ince bulguru geniş bir kaseye alın. Üzerine 1,5 su bardağı sıcak suyu ekleyin.
- Streç film ile üzerini kapatıp bulgurların şişmesini bekleyin. Yaklaşık 10-15 dakika bulgurlar şiştikten sonra tane tane olması için güzelce karıştırın.
- Üzerine 2 yemek kaşığı domates salçası ve 1 çay bardağı zeytinyağını ekleyin.
- 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 2 limonun suyu ve yarım çay bardağı nar ekşisini de ekleyin.
- Son olarak doğradığınız 6 dal taze soğanı, yarım demet taze nane ve maydanozu da ekleyip karıştırdıktan sonra kısır servise hazır.
- Yanında marullarla ya da dilediğiniz malzemelerle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
MANTAR SOTE
Malzemeler; 1 paket kültür mantarı(300-400 gram, iri doğranmış), 1 adet orta boy soğan(yemeklik doğranmış), 3 çorba kaşığı sıvı yağ, 1/2 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet domates(büyük), 2 adet yeşil biber(yemeklik doğranmış), 1 adet kapya biber(olmasa da olur), 2 diş sarımsak(ezilmiş), 1 yemek kaşığı salça(domates ya da biber), 1çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1/2 çay kaşığı karabiber, 1tutam kıyılmış maydanoz(üzerine)
Hazırlanışı:
- Tencere ya da tavaya tereyağını ve sıvı yağı ekleyin. Üzerine soğanları ilave edin. Biraz kavurduktan sonra biberleri ekleyin. Kavurmaya devam edin.
- Mantarları ekleyin ve kavurmaya devam edin.
- Mantarların tüm sularını salmamaları için tavaya ekledikten sonra 2 dakika dokunmayın sonra karıştırın.
- Salçayı ve baharatları ekleyin. Güzelce karıştırın. Salçaların kokusu çıktıktan sonra sulu olmasını isterseniz bu aşamada yarım su bardağı kadar su ekleyebilirsiniz.
- Küp küp kestiğiniz domatesleri de ekleyin ve karıştırın. Altını kısın ve 10 dakika kadar pişirin.
- Biraz maydanoz serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.