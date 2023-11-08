Öğrenciler İçin Pratik Ev Yemekleri 🍲 Az Malzeme İle Kolayca Yemeklerinizi Hazırlayın

FELLAH KÖFTESİ

Hamuru için; 2 su bardağı köftelik ince bulgur, 3su bardağı sıcak su, 1adet yumurta, 1su bardağı un, 1,5tatlı kaşığı tuz

Sosu için: 3 adet rendelenmiş domates, 2 diş sarımsak, 1/3su bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı tuz

Hamuru hazırlamak için:

- Derin bir kabın içine ince bulguru koyun. Üzerine sıcak su ilave edin.

- Üzerini streç filmle kapatıp suyunu çekmesi için dinlendirin.

- Dinlendikten sonra içine yumurta ve tuz ilave edip, azar azar un ilave ederek yoğurun.

- Elinizi hafifçe ıslatın. Hazırladığınız hamurdan minik parçalar alın. Yuvarlayarak şekil verin.

- Parmağınızla ortasına şekil verin.

- Hafif unlanmış bir kabın içinde harmanlayın.

- Derin bir tencerenin içine sıcak su ilave edin.

- İçine 1 çay kaşığı kadar tuz atın. Hazırladığınız köfteleri suyun içine atın ve haşlayın.

Sosu için:

- Bir tavanın içine zeytinyağını alın.

- Sarımsakları ekleyin.

- Ardından rendelenmiş domatesleri ilave edin. Karıştırın.

- Biber salçasını, tuz ve toz biberi ilave ederek kıvam almasını sağlayın. Ardından ocaktan alın.

Birleştirme aşaması:

- Haşlanan köfteleri süzdürün ve bir kabın içine alın.

- Hazırladığınız sosu üzerine dökün, karıştırın ve servis edin.