Osmanlı saray mutfağının zengin yemekleri arasında öne çıkan Luhum Pilavı, dikkat çekici malzemelerin muhteşem bir buluşmasıdır. Bu özel lezzet, et suyu, tereyağı, yumurta, un, soğan, domates, kıyma ve baharatlar gibi çeşitli malzemelerin ustalıkla bir araya getirilmesiyle ortaya çıkar. Evde denemek isteyenler için, Luhum Pilavı'nın malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları hakkında detaylı bilgileri içeren bu haberi sizin için derledik.

Osmanlı Saray Mutfağından Luhum Pilavı Tarifi! Luhum Pilavı Nasıl Yapılır?

Bu lezzetli yemek, özellikle doyurucu özelliğiyle öne çıkar ve özel günlerde, davetlerde sıkça tercih edilir. İşte Luhum Pilavı'nın yapımı için gereken malzemeler ve adım adım yapılış süreci:

Malzemeler:

1,5 litre et suyu (6 su bardağı)

250 ml soda (1 su bardağı)

150 gram tereyağı (10 çorba kaşığı)

2 adet yumurta

Tuz

250 gram un (2 su bardağı)

200 gram ince kıyılmış soğan (orta boy)

300 gram domates (kabukları soyulup ince doğranmış) (3 orta boy)

500 gram kavrulmuş kıyma

Taze çekilmiş karabiber

Yapılışı:

İlk olarak, et suyunu bir taşım kaynatıp sıcak bir şekilde bekletin.

Bir yoğurma kabında sodayı, 3 çorba kaşığı tereyağını, yumurtaları ve tuzu ekleyip çırpın.

Unu ekleyerek yoğurun ve yumuşak bir hamur elde edin.

Hazırladığınız hamuru ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın ve yuvarlayın.

Her parçayı tek tek unlayıp incecik açın ve kebap şişi genişliğinde şeritlere kesin.

Bu şeritleri 1/2 cm'lik kareler halinde kesip bir kalbur üzerine serin ve bir süre kurumaya bırakın.

Bir tencerede tuzlu su kaynatıp, kuruyan hamurları ekleyin ve kaynatın.

Luhumları kevgirle karıştırarak kaynatın ve suyunu süzün.

Süzülen luhumları bir sahana boşaltın ve kısık ateşte kaynar et suyunu üzerine gezdirin. Suyunu çekene kadar pişirin.

Ayrı bir tavada kalan tereyağını eritin ve soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Kavrulan soğanlara domatesi ekleyip karıştırın. Ardından kıymayı ekleyerek tuz ve karabiberle tatlandırın.

Pişen luhumların üzerine bu lezzetli sosu dökerek servis edin.

Luhum Pilavı, Osmanlı mutfağının eşsiz bir lezzeti ve Türk mutfak kültürünün zengin bir örneğidir. Hazırlığı biraz zaman alsa da sonuç, damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Özel günlerinizde veya özel misafirlerinizi ağırlarken Luhum Pilavı ile sofranızı zenginleştirin. Afiyet olsun!