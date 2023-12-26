Osmanlı Saray Mutfağından Nefis Bir Tarif! Zerde Tatlısı Tarifi! Zerde Tatlısı Nasıl Yapılır?

Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmez bir parçası olan ve Osmanlı saray mutfağı denildiğinde akla ilk gelen tabii ki zerde tatlısı oluyor. Kendine has bölümlerden oluşan ve büyük çoğunluğu helvahane gibi bir kurumu içerisinde bulunduran Osmanlı saray mutfağında en çok pişen tatlılardan birisi zerde tatlısıdır. Farsçada zerde; sarı renk, sarı şey anlamına gelen ve safran sözcüğünden gelen bir kelimedir. Sapsarı rengiyle ve mükemmel tadıyla kendine hayran bırakan ve yüzyıllara meydan okuyan zerde tatlısı tarifini sizin için araştırdık. Zerde tatlısı nasıl yapılır? İşte Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmez tatlısı zerde tarifi…

Zerde Tatlısı Tarifi

Malzemeler;

1 su bardağı pirinç

2,5 su bardağı su

2 paket vanilya

2 tatlı kaşığı zerdeçal

3,5-4 su bardağı toz şeker

6 tatlı kaşığı nişasta

Üzeri İçin;

Kuş üzümü

Hazırlanışı;