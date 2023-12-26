Osmanlı Saray Mutfağından Nefis Bir Tarif! Zerde Tatlısı Tarifi! Zerde Tatlısı Nasıl Yapılır?
Osmanlı saray mutfağı klasiği olan ve Osmanlı saray mutfağı denilince akla ilk gelen zerde tatlısı tarifiyle karşınızdayız! İşte Osmanlı saray mutfağından nefis bir tarif olan zerde tatlısı tarifi…
Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmez bir parçası olan ve Osmanlı saray mutfağı denildiğinde akla ilk gelen tabii ki zerde tatlısı oluyor. Kendine has bölümlerden oluşan ve büyük çoğunluğu helvahane gibi bir kurumu içerisinde bulunduran Osmanlı saray mutfağında en çok pişen tatlılardan birisi zerde tatlısıdır. Farsçada zerde; sarı renk, sarı şey anlamına gelen ve safran sözcüğünden gelen bir kelimedir. Sapsarı rengiyle ve mükemmel tadıyla kendine hayran bırakan ve yüzyıllara meydan okuyan zerde tatlısı tarifini sizin için araştırdık. Zerde tatlısı nasıl yapılır? İşte Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmez tatlısı zerde tarifi…
Zerde Tatlısı Tarifi
Malzemeler;
- 1 su bardağı pirinç
- 2,5 su bardağı su
- 2 paket vanilya
- 2 tatlı kaşığı zerdeçal
- 3,5-4 su bardağı toz şeker
- 6 tatlı kaşığı nişasta
Üzeri İçin;
- Kuş üzümü
Hazırlanışı;
- Pirinçleri suyla birlikte kaynatın. Ayrı bir kapta nişastayı soğuk suyla açın ve haşlanan pirinçlerin üzerine yavaş yavaş dökün.
- Aynı zamanda karıştırmaya devam edin. Daha sonra şekeri, zerdeçalı ve vanilyayı ekleyip iyice koyu bir kıvam alana kadar kaynatın.
- Kıvam alan tatlınızı kaselere dökün ve soğumaya bırakın.
- Son olarak üzerine kuş üzümü ekleyerek servis edebilirsiniz.
- Zerde tatlınız hazır, deneyecek olanlara afiyet olsun.